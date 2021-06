Deddy e Rosa si sono lasciati dopo Amici 20/ “È stato lui a chiudere”, ecco perché

Sono settimane ormai che i fan di Amici 2021 si chiedono cosa sia accaduto tra Deddy e Rosa Di Grazia dopo la fine del programma. Rosa ha lasciato il serale settimane prima del cantante, arrivato fino in finale, eppure da allora non ci sono stati aggiornamenti sulla coppia. Neppure quando Deddy è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo è stata fatta chiarezza sulla loro storia. Oggi, però, qualcosa sembra essere cambiato. È una segnalazione arrivata al VicolodelleNews a svelare che tra Deddy e Rosa sarebbe finita. La fonte in questione avrebbe infatti incontrato Deddy in un ristorante (dove si trovava a cena con il ballerino Alessandro Cavallo) e qui gli avrebbe quindi posto la fatidica domanda su Rosa. Il cantante di Amici ha dunque confermato che tra loro è finita e che è stato lui a chiudere.

Virginia Tomarchio operata al piede, come sta l'ex Amici?/ Dall'ospedale "Finalmente l'ho fatto"

Deddy e Rosa, è davvero finita dopo Amici? Ecco la segnalazione

Ecco quanto si legge nella segnalazione: “Una ragazza ha chiesto a Deddy: ‘Perchè ti sei lasciato con Rosa?’ E lui ha risposto: ‘Ma già lo sanno tutti?!?’ E lei gli ha replicato: ‘Eh si, le notizie girano!'” A quel punto Deddy avrebbe spiegato: “Eh, il problema è che io lavoro tanto e quindi le ho detto di lasciar perdere!” La fonte ha infine avuto l’impressione che, in realtà, il cantante fosse un po’ trattenuto e non stesse dicendo tutto. A corredo della segnalazione anche foto della serata e di Deddy e Alessandro seduti al tavolo del locale. Intanto il silenzio di Rosa sui social continua: la ragazza non posta sul suo profilo dal 2 maggio. Come mai tutto questo mistero?

LEGGI ANCHE:

Martina Miliddi fidanzata con Raffaele Renda, pioggi di insulti/ "Tempo sprecato..."Fedez e Aka7even, collaborazione in arrivo?/ L'ex di Amici 2021 stuzzica il rapper...

© RIPRODUZIONE RISERVATA