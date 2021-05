Deddy e Rosa si sono lasciati?/ Silenzio sulla coppia dopo la fine di Amici 2021

L’unica a venire in nostro soccorso oggi è solo Silvia Toffanin. Deddy sarà di nuovo ospite del salotto di Verissimo e solo a quel punto capiremo cosa bolle in pentola non solo in merito al lavoro ma anche per quel che riguarda la sua vita privata. Chi ha seguito il programma sa bene che il cantante ha intrattenuto una relazione con Rosa di Grazia, la ballerina tanto attaccata da Alessandra Celentano. Una volta uscita dalla scuola lei stessa ha avuto dei problemi con i social prendendone quindi un po’ le distanze ma confermando in un video diretta che lei era pronta ad aspettare l’uscita di Deddy dalla scuola per continuare il loro percorso insieme. Le sue ultime parole sono arrivate proprio qualche giorno fa quando si parlava già della presunta fine della loro relazione. La ballerina liquidò i rumors rivelando che i due non hanno avuto modo di sentirsi da quando lei ha lasciato la scuola e che lo avrebbe aspettato fuori, ma sarà davvero così?

Deddy e Rosa si sono lasciati dopo Amici 2021?

I fan sono molti attenti e seguono i movimenti e le parole di Deddy che in questi giorni di fuoco è stato impegnatissimo per il lancio del suo disco ma si sono accorti anche che di Rosa di Grazia non vi è traccia. I due si saranno visti? Sembra proprio di no visto che non ci sarebbe stato il tempo materiale a meno che lei non fosse a Roma per la finalissima di Amici 2021. Si sono sentiti? E chi può dirlo visto che Deddy continua a non nominare la sua presunta fidanzata sui social e nelle sue storie. Le sue ultime parole: “esperienza unica, veramente incredibile e ancor meglio di come me l’aspettavo… Ora torno a casa da mamma e papà e poi mi metto subito a lavorare“. E di Rosa non vi è traccia. Dirà qualcosa in più oggi a Verissimo?

