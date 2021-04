Deddy eliminato ad Amci 2021?/ La signora Grazia gli regala il piano e spera che…

Deddy al ballottaggio con Rosa ad Amici 2021, chi dei due sarà eliminato?

Deddy eliminato ad Amici 2021? Lo scopriremo a tarda notte quando il nuovo serale del programma svelerà chi tra il cantante e la sua amata fidanzata Rosa di Grazia sarà costretto a lasciare la scuola. Tutto lascia pensare che l’esito finale sarà a favore del cantante ma sicuramente mai come quest’anno i risultati sono davvero imprevedibili alla luce di eliminazioni importanti come quelle di Leonardo e di Tommaso (in onda proprio questa sera). Ma cosa ne sarà di Deddy questa sera? Le anticipazioni del terzo serale di Amici 2021 rivelano che anche questa volta porterà a casa complimenti importanti e vittori ma questo non basterà a tenerlo lontano dalla possibile eliminazione. In un primo momento il cantante dovrà sfidare proprio Rosa di Grazia, che si esibirà in un passo a due, uscendone vittorioso, ma nella seconda manche finirà al ballottaggio con Serena e Sangiovanni rischiando poi l’eliminazione con Rosa, eliminata provvisoria della terza manche.

Deddy riceve il dono della signora Grazia ad Amici 2021

Comunque andranno le cose nel finale di Amici 2021 non mancheranno le lacrime proprio per via del legame che tieni uniti i due fidanzati, le stesse lacrime che in settimana abbiamo visto versare a Deddy quando Maria de Filippi lo ha messo in contatto con la signora Grazia, una telespettatrice, che si è sciolta quando lui ha ammesso di sognare di avere un pianoforte. A quel punto, visto che il figlio, forse ormai invalido dopo un incidente o simili, non lo usa più, ha pensato bene di offrirglielo in dona perché sua fan, invitandolo anche ad assorbire più che può da questa settimana nella scuola vivendola come un’occasione in più di imparare, di sabato in sabato. Il cantante ha ringraziato tra le lacrime e incredulo, si parlerà anche di questo nella puntata di oggi di Amici 2021?

