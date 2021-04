Deddy eliminato ad Amici 2021?/ Mascherina e ballottaggio per lui..

Deddy eliminato ad Amici 2021?

Deddy eliminato ad Amici 2021 oppure no? Il cantante non affronterà il ballottaggio finale per la prima volta ma questo potrebbe essere fatale, sarà davvero così? Al momento non lo sappiamo ancora visto che scopriremo solo in casetta quello che sarà l’eliminato tra lui e Raffaele. Entrambi sono ormai i veterani dal ballottaggio ma questa sera uno di loro uscirà dalla scuola rinunciando al suo sogno, ma cosa ne sarà di Deddy questa sera? Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che il cantante salirà sul palco proprio contro Raffaele sfoggiando la mascherina e cantando una canzone ispirandosi proprio al Covid e ai problemi di vita social e umana di quest’ultimo anno. Deddy con Chiamami ancora amore lancerà il suo messaggio e vincerà ma questo basterà?

Mascherina e ballottaggio per lui nonostante i complimenti della giuria?

In un secondo momento, però, ad Amici 2021 scoppia la polemica proprio quando Deddy scende in sfida con Alessandro. Il ballerino si ritroverà a ballare proprio mentre Arisa continuerà a cantare e per questo la loro esibizione non durerà un minuto e poco più ma arriverà ai tre minuti e questo creerà no poco scompiglio nel programma e nella puntata. Come reagirà Deddy a quel punto e come finirà la serata? Siamo sicuri che i colpi di scena non mancheranno così come i loro momenti dedicati alla musica e ai messaggi importanti. Sarà Deddy alla fine ad uscire dal programma questa sera? Non è la prima volta che il cantante sottolinea il fatto di essere andato avanti conquistando un giorno dopo un altro imparando il possibile, avrà comunque conquistato tutto?

