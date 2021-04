Deddy eliminato ad Amici 2021?/ Vince tutto ma finisce al ballottaggio e…

Deddy eliminato ad Amici 2021? Al ballottaggio con Martina ma…

Deddy sicuramente è uno dei protagonisti di quest’ultimo scorcio di Amici 2021. Nessuno avrebbe mai immaginato che il cantante sarebbe arrivato in corsa e sarebbe andato avanti come un treno in questo suo percorso nella scuola ma alla fine è stato proprio così. Il cantante è convinto di non dover vincere ma di dover cogliere l’occasione di poter studiare e così per lui ogni settimana diventa un’occasione in più, ma se la sua corsa finisse questa sera? Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che il cantante finirà di nuovo al ballottaggio questa sera tanto che ormai possiamo definirlo un vero e proprio veterano degli scontri finali e, vedendola dalla sua prospettiva, un’occasione in più per cantare i suoi inediti e farli conoscere al pubblico. Anche questa sera Deddy rischia grosso e questa volta allo scontro dovrà vedersela con Martina Miliddi dopo il salvataggio al primo colpo di Tancredi, toccherà davvero a lui uscire e raggiungere così la sua Rosa di Grazia?

Le vittorie di Deddy ad Amici 2021

I primi rumors sull’eliminazione di oggi di Amici 2021 parlano di Martina Miliddi come della perdente nella sfida e di Deddy come il vincente pronto a tornare quindi in casetta dagli altri ragazzi e continuare così la sua corsa verso la finalissima, ma se così non fosse? Deddy ha ricevuto tanto in queste settimane e non solo perché ha avuto l’occasione di studiare ma anche perché ha incontrato l’amore, la bella Rosa, per la quale continua a piangere anche solo a sentirne il profumo, e ha ricevuto in dono da una telespettatrice un pianoforte che sarà suo quando il programma finirà. Riuscirà a portare a casa anche la vittoria o magari un contratto importante?

