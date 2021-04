Deddy, fidanzato Rosa di Grazia/ Il like al cantante nudo ad Amici 2021 e la dedica: “Rapporto importante”

Rosa Di Grazia pazza di Deddy dopo Amici 2021: “E’ una persona speciale”

Nella scuola di Amici 2021, Rosa di Grazia non ha trovato solo le critiche di Alessandra Celentano e le lacrime per i suoi continui attacchi, ma ha trovato anche l’amore di uno dei cantanti, Deddy. In realtà quando la ballerina è arrivata nel programma finendo in casetta e dimenticando il mondo fuori, dai social si capiva chiaramente che nella sua vita ci fosse un fidanzato, il giovane Filippo, ma le cose devono essere cambiate in corsa visto che la bella morettina si era prima invaghita di un ballerino e poi ha perso la testa per il cantante al quale ha confessato di amarlo ancora prima di uscire e lasciare la scuola. Anche oggi, ospite a Verissimo, Rosa di Grazia confermerà il suo amore per lui rivelando che ‘Deddy è speciale’ e che ha intenzione di aspettarlo fuori, proprio come gli ha promesso.

Il like a Daddy “nudo” ad Amici 2021 e la promessa di aspettarlo fuori

Per lei è la prima volta che è riuscita ad instaurare un rapporto tanto forte e il bel Dennis Rizzi sembra ricambiare visto che appena lei è uscita, lui si è sciolto in lacrime sfogandosi poi gli amici e ammettendo di essersi innamorato più di quanto credesse. Proprio lui che all’inizio di questa storia continuava a tergiversare e vacillare convinto che i loro sentimenti non fossero reali ma solo il frutto del contesto straordinario. Quando i suoi dubbi sono spariti, è arrivato finalmente l’amore che li ha travolti, sostenendosi e amandosi fino a che il destino non li ha messi uno contro l’altro nel ballottaggio finale che ha segnato poi l’uscita della ballerina dalla scuola. Proprio in quel momento lui le ha dedicato la canzone che ha scritto per lei, “0 Passi”, anche Rosa ha fatto lo stesso dedicando a lui la sua ultima coreografia nella scuola. Sui social continua a sostenerlo, consolandolo quando lo vede piangere, seppur da lontano. Anche nelle scorse ore Rosa di Grazia ha avuto modo di commentare Deddy soprattutto quando lui e Alessandro si sono spogliati in casetta dando show. La ballerina ha apprezzato? Siamo sicuri di sì a vedere i suoi like.

