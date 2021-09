Deddy: “Il mio cuore è libero”/ “Dopo Amici ho realizzato i miei sogni, ma…”

Deddy è stato una della grandi rivelazioni della scorsa stagione di Amici. Entrato nella scuola per volontà di Rusy Zerbi che ha seguito tutto il suo percorso, Deddy che, fino a poco prima di conquistare un banco di Amici lavorava come barbiere, ha lavorato duramente per riuscire a dimostrare il suo talento. L’8 ottobre, così, sarà una data importante per Deddy: uscirà l’album “Il cielo contromano su Giove” e sarà la realizzazione di un sogno. Nonostante tutto, però, Deddy resta con i piedi per terra e non dimentica da dove arriva.

Deddy, infatti, indossa sempre una collana con un ciondolo a forma di forbici. Per l’ex allievo di Amici rappresenta un portafortuna, ma anche l’oggetto che non gli fa perdere il contatto con la realtà. “Tanta gente ora mi vuole bene, mi vede come un idolo ed è facile per un ragazzino di 18 anni perdere la testa. Questa collana mi ricorda i sacrifici che ho fatto, che ha fatto la mia famiglia, quello che facevo prima. Adesso sono un cantante, ma rimango un ragazzino che lavorava come barbiere”, racconta in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola dal 22 settembre.

Deddy single dopo la storia con Rosa Di Grazia

Nella scuola di Amici, Deddy ha avuto la possibilità di realizzare i suoi sogni musicali, ma anche d’incontrare l’amore. La sua storia con la ballerina Rosa Di Grazia ha fatto sognare il pubblico del talent show di Maria De Filippi. Una storia che, però, è finita poco dopo l’uscita dalla scuola ed oggi il cantante svela di essere single. Nonostante rumors e presunti avvistamenti, infatti, pare che nella vita dell’ex allievo di Amici non ci sia un nuovo amore.

“Il suo cuore batte per qualcuno” è la domanda che gli è stata rivolta durante l’intervista rilasciata a Chi. “No, è libero e vola con me”, ha risposto il cantante che è molto concentrato sulla sua carriera.

