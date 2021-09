Deddy/ In arrivo 7 brani inediti, canterà ad Amici 21 per la prima puntata?

Dennis Rizzi, in arte Deddy, è un altro giovane cantante rilasciato dalla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Nell’ultima settimana ha riempito il suo profilo Instagram di notizie meravigliose. Per iniziare, l’amato artista è stato presente sul palco dell’Arena di Verona, un’emozione per lui unica. Su Instagram ha specificato che sarà difficilissimo per lui dimenticare la prima volta sul palco dell’Arena dove, inoltre, ha cantato per la prima volta in live il suo nuovo singolo “Pensa a te” in cui esalta la bellezza di una ragazza in grado di godersi al massimo la sua libertà.

Il cantante, per di più, anche la nuova uscita del suo nuovo Ep “Il cielo contromano su Giove” il quale sarebbe la riedizione del primo Ep “Il cielo contromano”. La data di uscita preannunciata dallo stesso Deddy su Instagram è prevista per l’8 ottobre. Un album composto da 7 brani inediti e una copertina nuova e completamente diversa. Il cielo contromano su Giove rappresenta per Dennis una nuova tappa del suo fantastico cammino; l’Ep è disponibile in preorder dal 13 settembre. In attesa dell’uscita dell’album, il cantante ha voluto rilasciare una sorpresa ai suoi fan: la tracklist: Giove; Pensa a te; Mentre ti spoglio; Occhi verdi; Tu non passi mai; Cenere; Piccoli brividi; La prima estate; Il cielo contromano; 0 passi; Ancora in due; Come mai; Parole a caso; Buonanotte.

Deddy, il giorno del suo compleanno

Il 14 settembre è stato il compleanno proprio di Deddy. Tanti messaggi di auguri. Sul profilo Instagram sono presenti ben due post in cui ringrazia calorosamente il suo pubblico per avergli fatto passare il più bel compleanno della sua vita. C’è un video in particolare dove Dennis ha inserito tutti i ricordi più belli ed esprime la sua gioia nell’averli vissuti con i suoi fan. In didascalia pone l’attenzione su quanto questo per lui sia un momento incredibile e quanto sia grato alla sua famiglia e al suo pubblico.

Infine, sembrerebbe che il 19 settembre Deddy tornerà in patria. Sarà ospite della prima puntata di Amici 21 insieme ai suoi compagni San Giovanni e Aka7even.

