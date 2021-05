Deddy/ “Incosciente di ciò che succede, ma felice”, e due date a Milano sold out

Deddy, grazie all’esperienza di Amici, ha visto concretizzarsi il suo sogno, quello di cantare. Lo ha fatto arrivando fino in finale e pubblicando il suo primo Ep ”Il cielo contromano” con la casa discografica Warner Music Italia. Per non farsi mancare nulla, le sue prime due date live di Milano (18 e 19 dicembre 2021) sono sold out. Dopo la conclusione del talent di Maria, racconta di essere stato per tanto tempo in una bolla lontano da tutto che adesso non sa spiegare come si sente. Sa solo che sta vivendo quello che ha sempre sognato anche se non se ne rende ancora conto.

Sono le parole che Deddy ha detto durante un’intervista fatta per Billboard Italia, aggiungendo: ”Oggi sono completamente incosciente di ciò che succede, ma felice”. Il cantante sta portando ”Il cielo contromano” in giro per l’Italia per autografarlo ai suoi fan durante gli instore organizzati in totale sicurezza. Ha già fatto tappa al Mondadori Megastore di Milano e ha aggiunto altri appuntamenti tra cui Roma il 30 maggio.

Deddy: “A 14 anni ho scritto il primo brano”

Deddy ha iniziato a scrivere quando aveva 12 anni, da delle semplici frasi però nascevano delle canzoni: ”Quando si è piccoli le emozioni sono tutte nuove, hai bisogno di capire. Poi mi sono reso conto che volevo condividere i miei pensieri con gli altri e ho trovato la chiave giusta nella musica. A 14 anni, poi, ho scritto il mio primo brano”. Arrivando ad oggi, con un Ep appena uscito e singoli già dischi d’oro: ”Ogni brano racconta una parte di me, lo vedo come il mio biglietto da visita”.

Una curiosità che non tutti sanno, e che Deddy ha spiegato a Billboard Italia, è che lui scrive di sera perché altrimenti non riesce ad addormentarsi e a liberarsi dai pensieri: ”Succedono tantissime cose e quando arriva il momento in cui devi andare a dormire, stacchi da tutto e questi ti invadono la testa. E’ in quel momento che sento di aver bisogno di scrivere, per raccontare quello che provo e come mi sento”. Dal percorso fatto ad Amici, il cantante ha imparato ad avere costanza, soprattutto nella scrittura: ”Senza costanza non si va da nessuna parte. Ci sono stati momenti in cui mi sono buttato giù e non scrivevo per tanto tempo. Mi sono reso conto che la costanza è fondamentale perché ogni volta che scrivi aggiungi un piccolo pezzo a chi sei”.

Deddy e l’esperienza ad Amici

Nel talent condotto da Maria De Filippi, Deddy ha vissuto alti e bassi, in molti casi si sentiva indietro rispetto agli altri compagni di avventura. E’ proprio in Maria che ha trovato sempre parole di conforto: ”E’ stata fondamentale, perché ci ha consigliato, soprattutto nelle occasioni in cui ero più giù e guardavo gli altri pensando fossero più avanti di me. Non avendo mai potuto studiare sicuramente ero carente di personalità artistica. Adesso invece sono sicuro di averla trovata e di essere riconoscibile”.

Oggi Deddy, infatti, ha riscontrato dai suoi fan un affetto che non si immaginava di trovare e situazioni che gli hanno fatto capire di aver raggiunto davvero il suo obiettivo: ”Ci sono ragazzi che mi dicono che grazie a me stanno inseguendo finalmente i loro sogni. Questo per me vale più di un disco d’oro, perché è quello che ho sempre voluto fare con la musica”.

