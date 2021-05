Deddy/ Niente premi ad Amici 2021 ma un contratto e tante polemiche!

Deddy sbarca a Verissimo una settimana dopo la finale di Amici 2021 e si prepara a raccontare quello che è stato e quello che sarà. Chi ha conosciuto il cantante sa bene che il sogno di questa gara lo ha saputo coltivare molto bene visto che ha voluto vivere alla giornata prendendo tutto ciò che di buono poteva arrivare e tutto perché non aveva mai studiato canto e le lezioni nella scuola per lui erano importanti. In molti non pensavano nemmeno arrivasse al serale e quindi ogni puntata guadagnata per lui era una settimana di studio in più ma mai e poi mai si sarebbe sognato di arrivare in finale come è successo. Per un attimo abbiamo creduto che la sua musica e la sua storia potessero convincere il pubblico e farlo arrivare in vetta ma così non è stato, almeno non nel programma.

Deddy ospite a Verissimo oggi dopo la finale di Amici 2021

Una volta fuori Deddy ha avuto modo di ringraziare tutti quelli che gli hanno permesso di vivere questo sogno e imparare molto all’interno di Amici 2021 ma soprattutto la sua famiglia dalla quale è tornato appena uscito dal programma. Dopo questo incontro in famiglia, ecco che Deddy si è detto pronto a ripartire e lavorare sodo e oggi sarà a Verissimo proprio per raccontare l’inizio di questa sua nuova vita che è stata già travolta dalle polemiche per via del firmacopie che lo ha visto protagonista e che ha dato vita a non pochi assembramenti di fan fuori dagli instore. Per lui quindi niente premi in finale ad Amici 2021 ma sicuramente un contratto che lo ha portato già ad avere i suoi primi ori, il resto lo scopriremo strada facendo.

