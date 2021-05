“Deddy non vuole domande su Rosa di Grazia”/ Silenzio choc dopo Amici 2021

Deddy e Rosa di Grazia si sono lasciati oppure no? Ormai da giorni i fan si fanno la stessa domanda, da quando il cantante è uscito dalla casetta e da Amici e invece di riabbracciare la ballerina si è diviso tra impegni e interviste senza mai menzionare Rosa di Grazia se non in qualche sporadica occasione. Una volta Deddy ne ha parlato a Verissimo ammettendo di essersi sentiti ma di non essersi rivisti per via dei suoi impegni, subito dopo, proprio sui social ha messo subito i fan in agitazione. Sui social il cantante di Amici 2021 ha commentato: “Come va con Rosa? Non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni”. Il gelo è calato tra i fan della coppia soprattutto perché a poche ore dalla finale è stata proprio la ballerina a rivelare di aspettare con ansia l’uscita del cantante per poterlo sentire, ma cosa è successo subito dopo?

Sangiovanni: "Le diversità? Spero di aiutare con le mie parole"/ "Sono un timido..."

“Deddy non vuole domande su Rosa di Grazia”, il cantante di Amici 2021 lo vieta?

Dopo l’eliminazione di Rosa, Deddy piangeva disperato ammettendo di provare sentimenti importanti che nemmeno lui aveva compreso fino in fondo ma a confermare queste voci su un presunto addio e sul gossip, è la giornalista Giuliana Galasso che ha avuto modo di intervistarlo per Ritratti di Note. Proprio quando alcuni fan le hanno chiesto insistentemente di sapere qualcosa di più su tutto questo silenzio su Rosa Di Grazia. A quel punto proprio lei ha lasciato intendere che c’è un ‘divieto’ sul tema e nessuno può porre un certo tipo di domande al cantante. Su Biccy si legge: “In tanti me l’avete chiesto e risposto. Purtroppo abbiamo avuto il divieto assoluto di fare domande personali a Deddy o sulla storia d’amore con Rosa. Quindi volevo chiarire che è questo il punto. Si tratta di un divieto”.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile e Sangiovanni/ Madame approva la ballerina: "Bella e intelligente"Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati dopo Amici?/ "Non ci stiamo sentendo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA