Deddy piange ad Amici 2021/ E’ fuori dal serale? Con Rosa…

Deddy piange ad Amici 2021, questo è quello che si evince dalle anticipazioni della puntata di oggi e, a quanto pare, sarà proprio colpa di Anna Pettinelli che continua a puntare il dito contro di lui per via del suo “essere puerile” quando canta. Maria de Filippi ha già annunciato che al serale ci arriveranno tutti ma che dipenderà dai professori dietro il bancone decide il loro destino, cosa ne sarà quindi di Deddy con la prof che continua a puntargli contro il dito e a dire no al suo serale? In settimana i due hanno finito per discutere quando in casetta è arrivato un video in cui sentiamo la Pettinelli infierire sul cantante sottolineando il fatto che non ha mai preso lezioni di canto e che si sente benissimo e quindi non può essere uno dei ragazzi pronti per il serale visto che dovrà affrontare cover e duetti con degli artisti ferrati.

Deddy piange ad Amici 2021 per colpa di Anna Pettinelli?

Deddy quindi è a rischio eliminazione ad un passo dal serale di Amici 2021? L’unica cosa che lo fa sorridere al momento è la vicinanza di Rosa. I due sono stati protagonisti anche nello speciale di Amazon dedicato alla trasmissione in cui hanno dovuto elencare pregi e difetti dell’altro e lui ha silurato la ballerina al grido di “è una stron*a”. Le anticipazioni del Vicolodellenews rivelano che i due avranno modo di scambiarsi un bacio in puntata oggi e tutto perché Deddy, a differenza di quanto si pensa, approderà al serale grazie a Rudy Zerbi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA