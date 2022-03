Deddy a Battiti live, il viaggio della musica/ “Così vicini da poter cantare…”

Deddy torna sul palco a Battiti live-il viaggio della musica: chi è e cosa accade dopo Amici 20

Deddy torna a calcare il palco, in tv, in occasione della prima puntata di Battiti live- il viaggio della musica, che apre i battenti in prima serata su Italia, questo giovedì 31 marzo 2022. Il cantante 19enne, originario di Torino, diventata popolare agli occhi del pubblico tv con la sua ammissione ad Amici 20 di Maria De Filippi, dove gareggia tra i finalisti. Nonostante la mancata vittoria conseguita al talent-show di Canale 5, Deddy al secolo Dennis Rizzi ha conseguito un disco di platino con l’extended play de Il cielo contromano.

Di lui, in particolare, i fan ricordano l’inscindibile rapporto instaurato con il mentore e talentscout ad Amici 20, in tv, Rudy Zerbi, che gli ha fatto da insegnante di canto. Nella scuola di Maria De Filippi l’ex barbiere ha sfoggiato -fiero del suo passato di hairstyler- una collana dal ciondolo a forma di forbici.

Battili live, il viaggio della musica: Deddy è nella set-list della prima puntata

L’ex Amici 20 è tra i preannunciati ospiti ingaggiati alla prima puntata di Battiti-live, il viaggio della musica, ma non tutti sanno che in cantiere per lui c’è anche un nuovo tour, che lo vedrà tornare a calcare il palco in tutt’Italia, come un ritorno alla normalità post-pandemia di Coronavirus. “Così vicini da poter cantare insieme! Ma solo se sarai lì…”, scrive il cantante ed ex Amici 20, a corredo del post che annuncia il suo ritorno in tour: Deddy live nei club.

Cosa ci regalerà l’ex Amici 20, l’ex barbiere, a Battiti live, il viaggio della musica di Italia 1? Oltre al cantante torinese, tra gli altri artisti attesi sul palco dell’evento, ci saranno anche Sangiovanni, Fedez, Achille Lauro, Gemelli Diversi e …

