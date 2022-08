Deddy/ Riscocca scintilla nata ad Amici, amore per Rosa Di Grazia ancora vivo?

Deddy sarà tra i grandi protagonisti del Battiti Live 2022 per portare la sua freschezza e il suo essere sempre protagonista del palcoscenico. Del ragazzo, ex stella di Amici, si è parlato molto anche nei rotocalchi rosa negli ultimi giorni. Pare infatti che sia riscoccata la scintilla nata ad Amici di Maria De Filippi con Rosa Di Grazia. A parlare è stata la stessa ragazza che si è confrontata con Lorella Cuccarini nella trasmissione web Dimmi di te, specificando: “Ha lasciato un grande segno dentro di me e anche la storia in sé per sé. Ha il suo posticino, non rinnegherò mai quanto è stato, forte e sentito. Ci siamo visti al concerto di Aka7even. È vero che i rapporti non sono più come prima, ma l’occasione di salutarci c’è stata“. Effettivamente la ragazza non ha parlato di chissà quale riavvicinamento, ma i fan mormorano e in molti pensano che la loro storia d’amore possa improvvisamente diventare nuovamente realtà.

Deddy, dalla sofferenza a gioia e successo

Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, è diventato famoso per essere stato uno dei finalisti di Amici di Maria de Filippi di qualche anno fa, e da allora il suo successo non ha smesso di crescere neanche per un secondo, conquistando il cuore dei suoi fan anche grazie alla storia d’amore con la ballerina Rosa, amore sbocciato proprio nella scuola di Amici. Deddy ha raccontato, in una recente intervista, che i suoi genitori si sono separati quando il cantante era ancora un bambino e questo ha causato il lui una grande sofferenza. La tristezza e la rabbia repressa però, sono stati sicuramente alcuni dei motivi che hanno spinto Deddy verso il mondo della musica, mondo nel quale il ragazzo cerca di rifugiarsi e grazie alla quale riesce ad esternare i propri sentimenti.

I numerosissimi fan del giovane cantante Deddy di sicuro avranno un sacco di quesiti circa la situazione sentimentale e circa la sua vita privata in generale. Purtroppo però, di lui si sa davvero poco, e quello che si sa è esattamente quello che è successo all’interno della scuola guidata da Maria de Filippi e che lo ha visto protagonista della storia d’amore con Rosa di Grazia, una delle ballerine. Al termine della loro relazione, da loro dichiarata pacifica, Deddy ha incontrato Mariasole Pollio, una ragazza di Napoli che negli ultimi anni è riuscita ad incoronare il suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Sono stati spesso fotografati in momenti dolci o mano nella mano, ma, nonostante ciò, non vi è stata mai un’ufficializzazione della storia da parte di nessuno dei due. Allo stesso modo, non vi è mai stata notizia neppure della fine della loro relazione, semplicemente ipotizzata negli ultimi tempi, a causa di alcuni indizi trapelati dai social. Deddy, infatti, non ha solo un grandissimo successo come arista, ma è anche una star dei social, soprattutto su Instagram, dove posta quotidianamente scatti che dimostrano la sua immensa passione per la musica. Come detto però le cose stanno cambiando.

