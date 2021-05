Deddy/ Sarà lui il quarto finalista di Amici 2021? A rischio per colpa del ballo..

Deddy sarà il quarto finalista di Amici 2021?

Deddy è il quarto finalista di Amici 2021? E’ arrivato il momento di chiederselo perché forse questa sua settimana complicata fatta di polemiche e lacrime potrebbe essere finita nel migliore dei modi ovvero con il cantante ad un passo dal podio e dalla finalissima che andrà in onda in diretta proprio sabato prossimo. I rumors danno il cantante come sicuro quarto finalista di Amici 2021 ma sarà davvero così oppure no? Le anticipazioni della semifinale di oggi rivelano che la puntata sarà strutturata in modo diverso e che ad aprire le danze ci penserà proprio il canto. I cantanti scenderanno in campo e poi inizieranno le loro prime sfide ma senza mettere in gioco Deddy che poi entrerà in campo nella parte finale della serata.

Deddy alle prese con una settimana complicata ma..

Proprio per questo non si capisce bene come andrà a finire perché l’ingresso di Sangiovanni e Aka7even chiude un po’ le porte ad un altro cantante a favore di un altro ballerino per uno scontro in finale, quindi dove sta la verità? Al momento ci sono solo congetture a riguardo ma quello che sappiamo è che questi ultimi giorni per Deddy sono stati davvero molto complicati. In casa è scoppiata la lite accesa tra Deddy e il prof Rudy Zerbi perché il prof lo ha accusato di non impegnarsi abbastanza e di non aver preparato i pezzi che gli sono stati assegnati. Le giustificazioni di Deddy hanno ancora di più fatto infuriare il professore che lo ha accusato di sentirsi arrivato e quel punto è lui a scoppiare in lacrime: 2Pensi che non vorrei la finale? Perché me la sarei dovuta prendere comoda? Io mi faccio un cu*o enorme! Per me la finale conta tantissimo”. Deddy conferma di aver confuso i giorni di aver controllato il martedì mentre i pezzi sono arrivati mercoledì a pranzo, questo basterà a placare gli animi?

