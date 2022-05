Dede Kaspa, fidanzato Monika Liu (Lituania Eurovision 2022)/ Un amore vissuto sui social

Monika Liu con il brano “Sentimentai” è una delle grandi protagoniste dell’Eurovision 2022, ma chi è il fidanzato Dede Kaspa? Questa è una domanda che tanti appassionati si stanno ponendo in questi minuti, incuriositi dalla cantante lituana, tra le rivelazioni di questa edizione del concorso canoro. I due, infatti, vivono molto la loro storia d’amore sui social network, in particolare su Instagram, ma si sa poco della vita del compagno della giovane artista…

La storia d’amore tra Monika Liu e Dede Kaspa è stata “ufficializzata” poco più di un anno fa, sul Red Mama Carpet. La cantante lituana infatti non ha mai pubblicizzato la sua vita privata e l’apparizione del fidanzato, vero nome Kasparas Sipavicius, ha sorpreso tutti. Baci e abbracci hanno confermato i contorni romantici della storia, che sta facendo sognare i fan della cantante e presentatrice 33enne.

Dede Kaspa, fidanzato Monika Liu protagonista all’Eurovision 2022

“Sono molto stabile nei miei sentimenti. Ho avuto una relazione che è durata otto anni. E’ finita ma, nonostante tutto il dolore, siamo rimasti amici e tra di noi c’è grande rispetto”, aveva rivelato Monika Liu ai microfoni di Lietuvos Rytas. Poi nella vita della cantante è arrivato Dede Kaspa, ovvero Kasparas Sipavicius. Quest’ultimo non l’ha accompagnata a Torino, ma nessuna crisi: la cantante ha voluto affrontare l’Eurovision Song Contest pensando solo alla gara, concentrandosi esclusivamente al concorso.

Non si sa molto di Dede Kaspa, anche se il giovane lituano può vantare un grande seguito sui social network. Su Instagram può vantare oltre 14 mila followers e cono loro condivide molti aspetti della sua quotidianità, dal lavoro al cibo, passando per l’amore con Monika Liu. I due, infatti, spesso sono ritratti in atteggiamenti affettuosi.

