Grande festa, soprattutto a Roma, per la Dedicazione della Basilica Lateranense, un luogo simbolo della libertà di culto voluta da Costantino il Grande

Dedicazione della Basilica Lateranense, la madre di tutte le chiese

Il 9 novembre è un giorno in cui si celebra la Dedicazione della Basilica Lateranense.

Sin dalla notte dei tempi i popoli della terra hanno consacrato al Signore determinati luoghi, destinandoli alla pratica della religione, proprio come ha fatto Salomone con il maestoso tempio di Gerusalemme.

L’ha fatto anche l’imperatore Costantino il Grande, come narra Eusebio di Cesarea: si narra che la notte prima di scontrarsi con Massenzio, ha visto nel cielo una luminosissima croce, recante la scritta “in questo segno vincerai”. Il giorno seguente Costantino, il 28 ottobre del 312, non lontano dal Ponte Milvio, sconfisse Massenzio, che annegò col suo cavallo nel Tevere.

L’anno seguente, nel 313 d.C., Costantino emette l’Editto di Milano, con il quale decreta la libertà di tutti i cristiani di professare la loro fede e di costruire chiese. Lui stesso, per ringraziare Dio della protezione in battaglia, eresse sul colle Celio una chiesa dedicata al Santissimo Salvatore, poi chiamata Basilica di San Giovanni in Laterano per la presenza al suo interno di una cappella dedicata al Giovanni Battista.

La Basilica fu consacrata il giorno 9 novembre dal pontefice San Silvestro, il quale stabilì anche che quella stessa cerimonia avrebbe caratterizzato da quel momento in poi tutte le future consacrazione di edifici di culto.

L’ultima ricostruzione della Basilica del Laterano risale al 1724, per volere di Benedetto XIII che la consacrò nuovamente indicando anche la festa della sua Dedicazione.

All’interno di quella che è considerata la “madre di tutte le chiese” si trova un altare in legno dove, secondo la tradizione cristiana, avrebbe officiato San Pietro. Si tratta di un inicuum, alla luce della decisione presa da San Silvestro, in base alla quale in tutte le chiese gli altari avrebbero dovuto essere in pietra. Ad ogni modo, solo un pontefice può celebrare solennemente la messa da questo antichissimo altare.

La Basilica di San Giovanni in Laterano, cuore spirituale di Roma

La Basilica Laterana, con la sua facciata caratterizzata da un atrio inferiore e un loggiato superiore sovrastato dalle statue dei santi vescovi e del Cristo con la croce, si affaccia su Piazza di San Giovanni in Laterano, accanto al Palazzo del Laterano, antica residenza dei papi e davanti al più alto obelisco di tutta Roma risalente al XV secolo. La chiesa custodisce opere di inestimabile valore, tra le quali 2 reliquie di San Paolo e di San Pietro.

Non lontano dalla Basilica si trovano il Battistero di San Giovanni in Laterano, considerato uno dei più antichi edifici battesimali di tutto il mondo cristiano, ma soprattutto il Sancta Sanctorum, una cappella privata raggiungibile salendo la Scala Santa.

Quest’ultima sarebbe la scala in marmo del palazzo di Pilato, percorsa dal Cristo durante la Passione e trasportata da Gerusalemme a Roma per volere di Santa Elena, madre dell’imperatore Costantino il Grande. I pellegrini la salgono in ginocchio, per poi arrivare a contemplare l’immagine Acheropita raffigurante il volto di Gesù, dipinta non da mano umana.

I Santi del giorno

Si festeggiano il 9 novembre anche Sant’Erfo di Munster, Sant’ Agrippino di Napoli, Beato Alberone, San Giorgio di Lodève, Beata Giovanna di Signa, San Nettario di Egina, San Vitone di Verdun, San Teodoro e San Pabo.