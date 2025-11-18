La Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo commemora la consacrazione di due tra i luoghi di culto più importanti del cristianesimo nel mondo

Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo, simbolo della fede di tutti i cristiani

Tutti gli anni, il 18 novembre il mondo cristiano riflette su un evento particolarmente importante, ossia la Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo.

Come per gli ebrei la consacrazione del Tempio di Gerusalemme ricopriva un importanza piuttosto solenne, così avviene per i cristiani per le chiese sparse nei quattro angoli della terra.

Santa Elisabetta d'Ungheria, 17 novembre 2025/ Oggi si ricorda la giovane sovrana regina di carità

Sulla tomba di colui che è soprannominato “Principe degli Apostoli”, ossia San Pietro, è stata eretta una chiesa: fu costruita proprio sul colle Vaticano, sul luogo esatto dove, secondo la tradizione religiosa, è avvenuto il suo martirio. Qui l’apostolo fu crocifisso, ma pretese di essere posto a testa in giù, ritenendosi indegno di morire nello stesso modo del Cristo.

Santa Margherita, 16 novembre 2025/ La regina di Scozia che riformò la Chiesa in Gran Bretagna

Dove invece si pensa sia collocata la tomba di San Paolo, fu costruita un’altra chiesa, anch’essa voluta dall’imperatore Costantino dopo la vittoria riportata su Massenzio presso il Ponte Milvio, attribuita all’intercessione e alla protezione del Signore.

La Basilica di San Pietro e quella di San Paolo fuori le mura sono considerate le colonne portanti di tutta la cristianità.

Basilica di San Pietro: l’inizio della cristianizzazione dell’Impero Romano

La Basilica di San Pietro, dopo la versione voluta da Costantino, dopo circa 11 secoli fu ricostruita sotto il pontificato di Giulio II, precisamente nel 1506, per poi essere consacrata il 18 novembre del 1626 da papa Urbano VIII. Al progetto parteciparono i migliori artisti dell’epoca, primo fra tutti Michelangelo: la cupola di San Pietro è stata da lui progettata e portata poi a compimento da Fontana e Della Porta.

Auguri Sant'Alberto Magno oggi, 15 novembre 2025/ Frasi e immagini per i vostri messaggi WhatsApp

La piazza è invece opera del Bernini, con un colonnato composto da 88 pilastri e 284 colonne: al centro di questo grande spazio, simile a un caldo abbraccio, si erge l’obelisco, richiesto espressamente da papa Sisto V.

All’interno della Basilica di San Pietro sono custodite opere di inestimabile valore, tra le quali la Pietà di Michelangelo, sita nella prima cappella a destra e coperta da un vetro, dopo l’attentato subito nel 1972 quando fu presa a martellate.

Incredibile è poi il Baldacchino in bronzo del Bernini, con le sue colonne tortili e basamenti in marmo: sovrasta, in linea d’aria, la sottostante tomba di San Pietro. Altrettanto mirabili sono la tomba di Clemente XIII del Canova, la sontuosa Cattedra di San Pietro e il tesoro di San Pietro, comprensivo della Crux Vaticana del VI secolo. Al di sotto della Grotta con le tombe dei papi si trova la Necropoli precostantiniana, dove si trova quella che si crede sia la vera tomba dell’apostolo Pietro.

Basilica di San Paolo Fuori Le Mura, la “casa” dei papi

La Basilica di San Paolo Fuori Le Mura fu colpita da un devastante incendio il 18 luglio del 1823. Venne dunque ricostruita e consacrata un’altra volta il 10 dicembre del 1854 da papa Pio IX, tra numerosi vescovi accorsi in città anche in occasione della proclamazione solenne del dogma dell’Immacolata.

Di questa chiesa colpisce per prima cosa il quadri-portico formato da 150 colonne, che introduce alla facciata decorata da luminosissimi mosaici dorati raffiguranti i profeti dell’Antico Testamento, i Vangeli nelle sembianze dei fiumi, gli apostoli in forma di agnelli e, più in alto, il Cristo con i santi Paolo e Pietro.

All’interno è possibile scorgere tutti i ritratti dei papi in grandi medaglioni, compreso l’attuale pontefice opportunamente illuminato: la leggenda narra che quando tutti gli spazi saranno colmati (ve ne sono 26 ancora vuoti), la Chiesa Cristiana cesserà di esistere.

All’interno si possono ammirare anche un candelabro del XII secolo, affreschi e mosaici dorati, un ciborio del 1285 di Arnolfo di Cambio e l’arco trionfale di Galla Placidia.

I Santi del giorno

La Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo si celebra il 18 novembre, giorno in cui si ricordano anche il Beato Aniano, San Romacario, Beata Carolina Kozka, San Barula, Sant’Oddone di Cluny, Beato Giuseppe Maria Canovas Martinez, Santa Filippina Duchesne, i Beati Leonardo Kimura e 4 compagni, Beata Giuseppa Maria Barrera Izaguirre, Santa Mabenna, i Beati Martiri Spagnoli Lasalliani di Cartegna, San Noè, San Maudeto, San Teofredo, San Romano di Antiochia e San Romacario.