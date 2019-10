Deejay Ten 2019/ Oltre 40 mila partecipanti alla corsa per le strade di Milano

Si è disputata nella mattinata di domenica 13 ottobre la Deejay Ten 2019: le strade del centro di Milano sono state invase da oltre 40 mila corridori che hanno preso parte alla quindicesima edizione di una corsa ormai diventata storica, anche se non competitiva. Una bella mattinata di sport, come ormai siamo abituati a vedere: per l’occasione il capoluogo lombardo ha chiuso le sue strade (almeno quelle che interessavano il percorso) e si è vestita a festa. Erano tre le griglie nelle quali è stata scaglionata la partenza: tre per la 5 chilometri e due per la 10. Lo stesso punto di partenza, ovvero la straordinaria cornice del Duomo, ma con due diversi arrivi: la Deejay Five all’Arco della Pace, la Deejay Ten invece all’Arena Civica (comunque non troppo distante, anzi in linea d’aria a poche centinaia di metri l’uno dall’altro). Naturalmente ad accompagnare i corridori è stata la musica di Radio Deejay, che nei due diversi punti del traguardo ha allestito punti di ristoro; così anche in piazza del Cannone dove da ieri era presente il Deejay Village.

DEEJAY TEN 2019: CORSA NON COMPETITIVA

La Deejay Ten 2019 ha dunque accompagnato una domenica di autunno per le strade di Milano: come sempre l’organizzatore e volto principale dell’evento è stato Linus, il direttore artistico della radio che è un grande appassionato della disciplina e spesso e volentieri partecipa a maratone anche competitive. Per quest’anno il colore scelto è stato il verde: tantissime magliette dunque hanno colorato una grigia mattinata, con il rischio della pioggia, per i partecipanti che hanno corso senza badare al tempo o alla prestazione (naturalmente ci sarà anche chi avrà deciso di confrontarsi con questi aspetti), volendo invece passare una parte della giornata in compagnia. L’evento, visti i numeri, ha avuto enorme successo: del resto se siamo arrivati alla quindicesima edizione significa che la formula funziona, e dunque Radio Deejay ha raggiunto il suo scopo. L’appuntamento ora sarà con il prossimo anno, e non vediamo l’ora che arrivi il 2020 per parlare nuovamente di questa corsa.

