Deep learning reti neurali/ L’intelligenza artificiale sempre più “umana”

Tra il Deep learning e le reti neurali vi è una connessione molto simile a quella di un umano, o almeno, questo è il funzionamento per far funzionare l’intelligenza artificiale così come si vorrebbe. L’algoritmo è stato strutturato per approfondire i comportamenti come un essere umano.

Il cervello umano interagisce con i neuroni, consentendo al corpo di muoversi liberamente e con gesti comandati dalla nostra mente. L’intelligenza artificiale sofisticata, potrebbe far perdere il lavoro agli umani? L’argomento sarebbe molto ampio, e il tema richiederebbe altri approfondimenti.

Deep learning e reti neurali: come funziona

La logica che seguirebbe il Deep learning e le reti neurali, è basata sulle connessioni tra di esse. I dati di input, trasferiscono le informazioni allo strato di output, provvedendo ad assimilare tutti i dati per poi replicare il comportamento umano.

Il deep learning è presente in una rete neurale, all’interno del quale ha la capacità di elaborare (leggendo e interpretando), tutte le informazioni raccolte, senza però allenarsi fin da subito. Piuttosto, le macchine iniziano a lavorare quanto l’algoritmo dell’approfondimento informatico, ritiene di essere realmente pronto.

Questa è la modernità dell’attuale intelligenza artificiale, che rispetto a molti anni fa, prima di elaborare una informazione, i dati vengono analizzati e strutturati in modo più preciso e specifico.

L’obiettivo della correlazione tra deep learning e reti neurali, è quella di instaurare e finalizzare un algoritmo, che sia in grado di trarre un proprio “pensiero”, proprio come farebbe un umano, per poi introdurlo nelle macchine informatiche (machine learning).

Ed è proprio questa la differenza tra le machines learning e il deep learning, che le prime, non sono altro che dei dispositivi capaci di riprodurre degli output che gli sono stati dati, niente più.

L’approfondimento come un vero e proprio umano, consiste in un lungo lavoro e processi di test su test da portare a termine al fine di far funzionare le reti neurali delle macchine, come se fosse un cervello: allo scatenarsi di reazioni, subentrano stimoli specifici.











