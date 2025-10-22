Per ridurre il deficit USA la maggioranza dei cittadini chiede tagli alla spesa federale invece che maggiori tasse: il sondaggio condotto da Gallup

In occasione del recente shutdown federale negli Stati Uniti, l’agenzia di consulenza e ricerca Gallup ha condotto un nuovo sondaggio tra la popolazione per capire quale sia l’alternativa preferita dai cittadini per ridurre il deficit USA, notando – com’era facile immaginare – ampie divisioni in base all’elettorato: divisioni che sono state all’origine dello stesso shutdown e concentrate tra l’alternativa di intervenire sul deficit USA riducendo la spesa pubblica, oppure aumentando le tasse per i cittadini.

Trump: “incontro con Putin? Non voglio perder tempo”/ Che succede in Ucraina: piano UE anti Russia, raid Kiev

A livello generale, secondo i dati raccolti da Gallup la maggioranza dei cittadini (49% tra le risposte “in gran parte” o “solo”) per ridurre il deficit USA preferirebbe tagliare le spese federali, contrapposto a un misero 17% che opterebbe (anche qui “solo” o “in gran parte”) per un aumento delle tasse; mentre sono ben il 27% degli statunitensi a proporre come alternativa migliore quella di un mix equilibrato tra tassazione e tagli.

VANCE IN ISRAELE/ "Gli Usa vogliono la pace a Gaza, ora la sfida è una guerra tra bande nella Striscia"

I dati odierni di Gallup, peraltro, sono del tutto in linea con quelli raccolti anche nell’aprile e nel luglio del 2011 quando gli Stati Uniti si trovarono a discutere sul possibile aumento del limite al deficit USA e – tra la popolazione – prevalse la linea dei tagli alla spesa; mentre sono leggermene differenti rispetto a quelli del novembre del 2012 quando la linea maggioritaria (addirittura il 45%) fu quella di un mix tra tagli e tasse per contenere, in quell’occasione, il possibile fiscal cliff.

Deficit USA, il sondaggio: i Dem vorrebbero aumenti di tasse ai ricchi, i Rep maggiori dazi all’estero

Insomma, com’è facile immaginare per ridurre il deficit USA i cittadini preferiscono tagliare le spese federali piuttosto che trovarvi a pagare più tasse, ma – come anticipavamo in apertura – l’argomento mostra importanti divisioni tra Democratici e Repubblicani: se, infatti, questi ultimi sono ampiamente favorevoli (80%) ai soli tagli della spesa e un misero 2% valuta la possibilità di aumentare le tasse; sul fronte Dem le due alternative sono – rispettivamente – indicate dal 21 e dal 28 per cento dei rispondenti, con la maggioranza (41%) che opterebbe per un mix equilibrato.

PIANO DI PACE UE-UCRAINA/ "Ecco perché i russi diranno no con l'ok di Trump"

Ancor più interessante, però, notare che secondo il sondaggio Gallup oltre alle due alternative che abbiamo visto fino ad ora, buona parte dei Democratici per ridurre il deficit USA sarebbe anche favorevole ad aumentare le tasse per i ricchi (63%), tagliando le spese per la Difesa (63%) o aumentando il gettito tramite modifiche sostanziali al codice fiscale (54%); peraltro in accordo con gli Indipendenti.

Differentemente, tra le alternative proposte da Gallup per contenere il deficit USA, i Repubblicani sembrano essere sostanzialmente favorevoli a imporre nuovi dazi (89%), a tagliare le spese per Medicaid (75%), per i programmi sociali (72%) o per Medicare (56%): tutte e quattro alternative indicate da meno del 25% dei rispondenti Democratici.