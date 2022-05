“Definire un uomo pelato è una molestia sessuale”/ La sentenza di un tribunale Uk

In Gran Bretagna non si può definire un uomo “pelato” se non si vuole correre il rischio di essere denunciati per molestia sessuale. Fare riferimento alla calvizie di un uomo sul posto di lavoro è come commentare le dimensioni del seno di una donna. La pensano così tre giudici, guidati da Jonathan Brain, del tribunale del lavoro britannico. La vicenda riguarda il ricorso presentato da Tony Finn contro la British Bung Company con sede nel West Yorkshire, dove aveva lavorato come elettricista per 24 anni prima di essere licenziato nel maggio 2021.

Tony Finn ha denunciato di essere stato vittima di molestie sessuali a causa di alcuni commenti malevoli sulla sua calvizie. Ha fatto, ad esempio, riferimento ad una discussione avvenuta nel 2019, nella quale il supervisore della fabbrica, Jamie King, si era rivolto a lui definendolo “st*onzo calvo” e aggiungendo a ciò definizioni scurrili. Inoltre, ha minacciato di aggredirlo fisicamente. Tony Finn, come ricostruito da lui stesso alla giuria, ha raccontato di aver temuto seriamente per la sua sicurezza in quell’occasione.

PERCHÈ APPELLATIVO “CALVO” È MOLESTIA SESSUALE

Il tribunale del lavoro britannico, quindi, ha dovuto stabilire se chiamare qualcuno con l’appellativo “calvo” sia o meno una molestia sessuale. I giudici hanno affermato che a loro giudizio «c’è una connessione tra la parola “calvo” da un lato e una caratteristica tipica del sesso dall’altra». L’avvocato dell’azienda ha obiettato spiegando che anche le donne possono essere pelate, ma i giudici hanno segnalato che «la calvizie è molto più prevalente negli uomini rispetto alle donne» e quindi lo ritengono «intrinsecamente legato al sesso» e usare quella parola «per descrivere qualcuno è una forma di discriminazione». Il tribunale del lavoro, quindi, ha concluso che le osservazioni fatte al dipendente sono state proferite con l’obiettivo di ferirlo.

Quindi, il comportamento del supervisore per i giudici ha rappresentato una «violazione della dignità» della persona. Inoltre, gli contestano di aver «creato un ambiente intimidatorio» per l’elettricista. I giudici hanno anche citato un precedente, quello di un uomo condannato per aver molestato sessualmente una donna osservando le dimensioni del suo seno. «È molto più probabile che una persona che riceve un commento come quello che è stato fatto in (quel) caso sia una donna». La giuria fisserà a breve l’entità del risarcimento per le molestie sessuali subite e il licenziamento ingiusto.











