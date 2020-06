DEGRADO CAPITALE: AUTO RUBATE E ROGHI TOSSICI/ Iene a Decima Malafede: “Apocalisse”

Le Iene non si fermano e continuano a dare conto del “degrado Capitale” che ha ormai travolto quella che dovrebbe essere la prima città d’Italia. Nel servizio in onda oggi su Italia Uno a partire dalle 21:10, Filippo Roma e Marco Occhipinti tornano ad occuparsi di campi rom e roghi tossici. Ma se nelle due puntate precedenti sotto la lente d’ingrandimento era finita l’area protetta Valle dell’Aniene, quest’oggi il mirino della trasmissione Mediaset punta dritto sulla riserva naturale di Decima Malafede a Castel Romano, un’altra area verde della Capitale in cui di protetto c’è soltanto il nome. Accompagnate da Luigi detto “Rambo”, un ex poliziotto che della battaglia contro la discarica abusiva ha fatto la sua ragione di vita, le Iene si sono trovate di fronte ad uno scenario che non hanno esitato a definire “da Apocalisse”.

DEGRADO CAPITALE: AUTO RUBATE E ROGHI TOSSICI A DECIMA MALAFEDE

Tra rifiuti a cielo aperto, roghi tossici, bambini che giocano in mezzo ai topi e ai serpenti come nulla fossa, la situazione a Decima Malafede è la fotografia di un disastro sociale. Durante il loro servizio, le Iene subiscono anche l’aggressione di un “signore” che non gradisce le domande degli inviati e per questo decide di rompere la loro telecamera. L’inchiesta però va avanti e “Rambo” descrive un quadro della situazione a dir poco deprimente, oltre che inquietante: “I roghi si ripetono tutti i giorni. Sono loro che non hanno orari, di giorno, di notte, si sente scaricare, ho fatto anche delle riprese, si vede che dai furgoni buttano giù roba a non finire. Buttano giù materassi, scarti di armadi, qualche anno fa sono andati lì e per terra c’era eternit, oltre mille macchine bruciate che più volte le hanno portate via…Sono macchine provenienti dall’hinterland laziale, le macchine vengono spogliate con il tempo e con comodità visto che il comportamento loro non è controllato…O rubi una macchina per fare una rapina o rubi una macchina perché ci devi commerciare con i pezzi, con calma smontano quello che gli serve…”. Clicca qui per il video di anticipazioni del servizio de Le Iene sul “degrado Capitale”!



© RIPRODUZIONE RISERVATA