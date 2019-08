Deianira Marzano choc su Uomini e Donne/ “Un autore ci provava con le corteggiatrici”

La redazione di Uomini e Donne è letteralmente sotto attacco. Se la querelle tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia (con altri ex del programma) continua e si fa sempre più accesa, anche Deianira Marzano sta portando a galla vicende sorprendenti. L’ultima riguarda un autore del programma e una vicenda insabbiata, a quanto pare, dalla redazione stessa. Ecco quanto infatti racconta la Marzano su Instagram: “Ieri mi contatta questo carissimo amico che ha lavorato per anni e anni nel mondo dello spettacolo. Questo ragazzo portava le ragazze a Uomini e Donne, ne ha portate anche tante che sono poi state sul trono – poi entra nello specifico e svela – Durante il trono di Lorenzo e Luigi (Riccardi e Matroianni, ndr) c’erano delle ragazze che andavano a corteggiarli e che erano state proposte da questo mio amico ed erano state prese.”

Deianira Marzano accusa la redazione di Uomini e Donne

È a questo punto che arriva la dichiarazione choc di Deianira Marzano: “Queste ragazze si sono lamentate con il mio amico perchè c’era un autore che scriveva loro in privato mentre erano sul trono e chiedeva loro di uscire per un aperitivo o altro.” Ma il racconto continua: “Questo mio amico fece un casino, tra l’altro mise anche uno stato ma fu poi contattato dalla redazione e anche dalla Mennoia, chiedendo di eliminare lo stato […] assicurando che avrebbero licenziato questo autore, cosa che non è stata fatta visto che è stato messo tutto a tacere“. Deianira non accusa la redazione di Uomini e Donne senza prove, infatti posta poi su Instagram lo screen di tutti i messaggi che l’autore in questione avrebbe inviato alle ragazze, invitandole ad uscire con lui. “Ma dove sta la professionalità? Ma tutto a posto?” sbotta, infine, la Marzano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA