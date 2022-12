Deianira Marzano “Nicole Murgia e Vittoria Deganello ai ferri corti”/ Il retroscena

GF Vip 2022, Nicole Murgia e Vittoria Deganello ai ferri corti: lo scoop

Nicole Murgia sarà presto una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Le indiscrezioni trovano sempre più conferma anche dalle parole di Gabriele Parpiglia che, a Casa Pipol, ha intervistato l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano. La ragazza ha ripercorso le vicissitudini sentimentali che hanno legato il fratello di Nicole, Alessandro Murgia, a Vittoria Deganello. Quest’ultima è incinta, tuttavia la storia con il calciatore è tramontata, sebbene abbia deciso comunque di assumersi le proprie responsabilità da padre.

Tuttavia tale intreccio sentimentale ha portato a una brusca rottura dei rapporti tra Nicole e Vittoria, come rivela la Marzano: “Io sento sia Nicole che Vittoria, quindi sto tra i due fuochi. Loro erano amiche, però adesso sono proprio ai ferri corti e per adesso non c’è modo di ricucire questo rapporto. Anche io ho cercato di avere un confronto amichevole, c’è un po’ di rabbia perché comunque Nicole aveva mandato un messaggio a Vittoria dove le aveva detto di pensarci bene se affrontare questa gravidanza. Vittoria non ha preso bene queste parole, perché aveva già stabilito di tenere questa bambina. Quindi si è offesa“.

Deianira Marzano su George Ciupilan: "Secondo me vince lui". E su Tavassi…

Dopo aver rivelato numerose chicche di gossip, Deianira Marzano ha parlato anche degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Interpellata nel corso dell’intervista sul papabile vincitore di questa discussa edizione, l’influencer ha risposto senza nemmeno troppe esitazioni: “Secondo me lo vince George, perché è un bravo ragazzo, è giovane, ha tutta una carriera davanti, è uno che finora non ha fatto stron*ate, ha una bella storia alle spalle ed è un bell’esempio per i giovani. E, da come reagisce il pubblico, sono tutti propensi verso George“.

Sul fronte delle antipatie, invece, c’è un concorrente in particolare che non riesce proprio a tollerare: “Tavassi, non lo sopporto. Non c’è un perché, ma a pelle mi sta antipatico“.

