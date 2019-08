Deinanira Marzano attacca Elena Morali/ Video “sta con Scintilla, ma se la fa con…”

Volano stracci tra Deinanira Marzano ed Elena Morali. La prima ha recentemente pubblicato un video sui social nel quale attacca aspramente la Morali, la seconda si è difesa a spada tratta smentendo le parole della sua detrattrice. Ma qual è stato l’oggetto della loro contesa? Andiamo per ordine. La Marzano, attraverso una brave clip su Instagram Story (disponibile qui di seguito), ha raccontato ai suoi fan un piccolo pettegolezzo sulla vita privata dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi: “Voglio dire alla carissima Elena Morali, che parla di me ma non mi tagga – quindi non ha neanche la faccia, a differenza mia, di far e il mio nome, (dice, ndr) che io voglio solo followers – che è lei che se la fa con il personal trainer, noto personal trainer, mentre ha ancora in compagno in casa, Scintilla”. Secondo Deianira Marzano, Elena Morali avrebbe da tempo una relazione segreta con un misteriosissimo personal trainer molto noto, nonostante sia da molti anni sentimentalmente impegnata con il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Cosa c’è di vero nelle sue parole?

ELENA MORALI: “HA PAURA DEGLI INSULTI”

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate da Deianira Marzano, Elena Morali ha affidato la sua replica a una breve clip sul suo profilo social. Nel filmato ha negato di avere una storia parallela, smentendo, di fatto, quanto detto dall’influencer. “Dato che io sono una persona a cui piace molto sbattermene le pal*e della gente che parla a vanvera – dice la fidanzata di Scintilla – non farò nomi, perché la pubblicità nemmeno se la merita sto poraccio/potraccia. Detto questo – aggiunge la Morali – state innanzi tutto tranquilli perché: uno, non ho… non ci sono relazioni parallele; due, nessuno parla nemmeno del fatto che io possa stare, non stare, avere qualcuno a casa; tre, è assurdo e strano. La cosa più importante – spiega l’ex isolana (è che, ndr) non ho bisogno di fare nomi qui, perché arriverà tutto tramite via legale, ma era già partito prima!”. E in seguito, dopo aver notato la chiusura del profilo di Deianira Marzano, da parte di Elena Morali è arrivato l’affondo definitivo: “influencer che ha il profilo chiuso, perché ha paura di troppi insulti, ne conosciamo?”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA