Deiva Marina, La Spezia: un gioiello tra Portofino e le Cinque Terre

Deiva Marina è un incantevole borgo in provincia di La Spezia, candidato al concorso Il Borgo dei Borghi 2025 punto di partenza ottimale per scoprire la bellissima Riviera Ligure di Levante, se si pensa che la sua è una posizione di privilegio tra Portofino e le Cinque Terre. La borgata costituisce la meta perfetta per chi desidera trascorrere delle piacevoli vacanze al mare, godendosi un relax senza eguali grazie al suo mare cristallino e alle sue bellissime spiagge incontaminate.

Corenno Plinio, Lecco/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2025: antichità e bellezze naturali sul Lario

Un mare che permette di poter fare delle immersioni o di praticare lo snorkeling, esplorando le acque meno profonde. Un luogo dove si può godere della brezza marina durante le giornate più afose, rendendo il soggiorno ancora più gradevole.

Il Borgo dei Borghi 2025: mare e passeggiate per una vacanza in totale relax a Deiva Marina, La Spezia

Una cittadina che è composta da una frazione tipicamente marina, caratterizzata dalla spiaggia e dalla zona costiera, e dalla parte storica, posizionata in forma maggiore verso l’interno e che risulta essere molto antica. I tipici caruggi caratterizzano in particolar modo il centro storico, permettendo di fare delle piacevolissime passeggiate, potendo al contempo ammirare il favoloso panorama sul mare. Qui si possono visitare la chiesa parrocchiale di “Sant’Antonio Abate”, che conserva un organo di gran valore, le ville storiche e i palazzi che vanno a impreziosire un paese ligure ricco di fascino.

Maiori, Salerno/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2025: la Costiera Amalfitana alla massima espressione

Inoltre, nelle vicinanze della chiesa si può notare la Torre Saracena, una costruzione storica che si utilizzava in passato per gli avvistamenti.

Mentre attualmente ospita al suo interno eventi culturali e mostre estremamente interessanti. Nella zona dell’entroterra, poi, chi ama le escursioni può dedicarsi a questa sua passione, immergendosi nella macchia mediterranea. Quindi, Deiva Marina è molto apprezzata anche dai vacanzieri che preferiscono fare trekking. Ciò grazie ai tanti sentieri che consentono di collegare il paese alle località più vicine, come Framura e Moneglia.

Dunque, quello che viene definito come uno dei borghi italiani più belli e caratteristici, è un gioiello ligure per coloro che amano la storia, le vacanze al mare e le attività sportive immersi nel verde. Un antico borgo che ha come peculiarità delle graziose casette color pastello, tipiche dell’architettura della Liguria. Un luogo da scoprire un po’ alla volta, insieme ai boschi di castagno e ai suggestivi strapiombi sul mare. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Deiva Marina

Buggerru, Sud Sardegna/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2025: mare cristallino e spiagge dorate