Déjà vu – Corsa contro il tempo, Rai 2/ Trama e cast del film con Denzel Washington, oggi 29 maggio 2024

Déjà vu – Corsa contro il tempo, il cast del film diretto da Tony Scott

Mercoledì 29 maggio 2024, in prima serata su Rai 2, alle ore 21,20, andrà in onda l’action thriller di fantascienza Déja vu – Corsa contro il tempo. L’espressione déjà vu indica un fenomeno psichico che comporta la sensazione di aver già vissuto una determinata esperienza ed è proprio questo fenomeno che diventa il centro tematico intorno al quale girano gli eventi del film

Uscito nel 2006, il film venne diretto da Tony Scott (già conosciuto per opere quali Top Gun, Beverly Hills Cop II o Spy Game) e prodotta da Jerry Bruckheimer, con sceneggiatura curata da Terry Rossio e Bill Marsilii. Le musiche, invece, sono a dir poco epiche e sono state composte da Harry Gregson-Williams, nome noto per aver realizzato la colonna sonora per film come Le cronache di narnia, Wolverine, Galline in fuga, Sinbad e Shrek. Il cast del Déja vu – Corsa contro il tempo , infine, vanta una serie di noti attori, tra cui Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel e Adam Goldberg.

La trama del film Déjà vu – Corsa contro il tempo: riuscirà Doug Carlin a risolvere il caso?

In Déjà vu – Corsa contro il tempo, siamo a New Olreans. Il giorno di Martedì Grasso, durante una traversata del Mississippi, un traghetto esplode, uccidendo tutte le 543 persone a bordo: marinai, mogli e bambini. Doug Carlin, agente della AFT, indagando intorno alla tragedia avvenuta, scopre che l’esplosione è stata una conseguenza di un attacco terroristico.

Una volta che ha informato l’FBI, in particolar modo l’agente Paul Pryzwarra, Carlin torna in ufficio. Ma le novità non sono terminate: l’agente, infatti, viene informato della scoperta di un corpo carbonizzato rinvenuto nel fiume – si tratta di Claire Kuchever -, trovato prima dell’esplosione. Si suppone che l’intento fosse quello di far sembrare anche la Kuchever fosse una vittima del tragico evento, ma il ritrovamento prematuro manda all’aria i piani dell’attentatore.

A questo punto, Pryzwarra chiede a Carlin di unirsi alle indagini dell’FBI, che utilizza uno strumento estremamente avanzato: Snow White. Questo strumento permette non solo di guardare nel passato, ma anche – scoprirà Carlin – di viaggiare nel tempo. Ed è proprio viaggiando nel tempo che Doug si innamorerà di Claire, cosa che ha delle conseguenze enormi per il presente e il passato stesso. Come andrà a finire per questa coppia impossibile?











