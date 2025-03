Déjà Vu – Corsa contro il tempo, film su Rai 2 diretto da Tony Scott

Déjà Vu – Corsa contro il tempo è un film thriller e di fantascienza girato nel 2006, diretto da Tony Scott e con le musiche di Harry Gregson-Williams, che andrà in onda in prima serata, alle ore 21:20 su Rai 2, venerdì 28 marzo 2025.

I protagonisti principali del film Déjà Vu – Corsa contro il tempo sono Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel e Adam Goldberg. Il film ha ottenuto un grande successo grazie alla magistrale interpretazione di Denzel Washington, uno degli attori più acclamati di Hollywood, protagonista di altri film di successo come Malcolm X, Philadelphia, Il tocco del male, Il collezionista di ossa, Hurricane, John Q e American Gangster, giusto per citarne alcuni. Al suo fianco Paula Patton, che ha interpretato film come Mission: Impossibile – Protocollo fantasma e Warcraft – L’inizio.

Nel cast del film Déjà Vu – Corsa contro il tempo spicca anche il nome di Val Kilmer, altra star hollywoodiana protagonista di film del calibro di Top Gun, The Doors, Batman Forever, Heat- La sfida e Alexander.

La trama del film Déjà vu – Corsa contro il tempo: viaggio nel passato del multiverso

In Déjà Vu – Corsa contro il tempo, siamo a New Orleans: durante il Martedì Grasso, il traghetto Sen. Alvin T. Stumpf solca le acque del Mississippi carico di marinai e delle loro famiglie. Ma la festa si trasforma in tragedia: una devastante esplosione squarcia l’imbarcazione, inghiottendo nel fiume 543 vite.

L’agente dell’ATF Doug Carlin viene chiamato a investigare sulla catastrofe. Fin da subito scopre che non si tratta di un incidente: è un attacco terroristico. Il suo intuito attira l’attenzione dell’FBI, in particolare dell’agente Paul Pryzwarra, che lo coinvolge in un’unità speciale dotata di una tecnologia rivoluzionaria: Snow White, un sistema che permette di osservare il passato, precisamente quattro giorni e sei ore indietro, come se fosse in diretta.

Mentre analizza gli eventi precedenti all’esplosione, Doug si imbatte nel caso di Claire Kuchever, una giovane donna il cui corpo è stato ritrovato prima della tragedia. Qualcosa non torna: Claire sembra essere legata all’attentato, ma in un modo che sfugge a ogni logica. Indagando sulla sua vita, Doug sviluppa un legame profondo con lei, un sentimento impossibile, nato dall’osservazione di un passato ormai scritto.

Quando la verità emerge, Doug identifica il terrorista: Carroll Oerstadt, un uomo convinto di dover lasciare il segno nella storia attraverso la distruzione. Ma scoprire l’identità dell’attentatore non basta. Doug comprende che l’unico modo per impedire la strage è oltrepassare il confine dell’impossibile: tornare indietro nel tempo.

Con un salto nel passato si ritrova nella New Orleans di quattro giorni prima. Adesso ha la possibilità di cambiare il destino, di salvare Claire e le centinaia di persone a bordo del traghetto. Ma il tempo non si lascia ingannare facilmente.

Nel disperato tentativo di fermare Oerstadt, Doug affronta una corsa contro il destino, una lotta fatta di sparatorie, sacrifici e scelte impossibili. Alla fine riesce a neutralizzare il terrorista e a portare Claire lontano dal veicolo che trasporta la bomba. Ma la sua stessa esistenza è in bilico.

In un ultimo atto di eroismo, spinge l’auto con l’esplosivo giù dal traghetto, sacrificandosi per evitare la tragedia. L’acqua inghiotte l’esplosione e con essa, il Doug che ha viaggiato nel tempo. Claire, sconvolta, sopravvive.

Mentre cerca di comprendere l’incredibile realtà di ciò che è appena accaduto, uno sguardo familiare la raggiunge. È Doug. Non il Doug che ha vissuto con lei quegli ultimi momenti, ma quello del presente, inconsapevole del sacrificio del suo alter ego. Eppure, qualcosa nei suoi occhi la fa sentire al sicuro. Senza parole Claire lo segue, sapendo che il tempo, per quanto crudele, le ha concesso un’altra possibilità.