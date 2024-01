Del Debbio butta fuori dallo studio di Dritto e Rovescio Kriminal 21/ “Queste minacce qui non le fai”

Alta tensione ieri sera negli studi del programma di Rete 4, Dritto e Rovescio, classico appuntamento del giovedì sera condotto da Paolo Del Debbio. Ospite vi era Kriminal 21, un ragazzo di origini nordafricane che ha spiegato: “Loro possono dire quello che vogliono – dice riferendosi a chi lo accusa – è normale che si devono giustificare, ma le violenze le ho passate io non loro, non voi. I compagni che erano con me non hanno le pal*e di dire la verità, e non capisco, sono dei leccacul*”. Al che Del Debbio ha ribattuto: “Tu conosci gente nata tutta senza gli attributi”. Kriminal21 ha replicato: “In che senso? Avere le pal*e ce ne vuole”, per poi toccarsi le parti intime.

Al che il conduttore si è avvicinato allo stesso ospite, dicendogli: “Innanzitutto non occorre che tu faccia sti gesti, li fai al bar qui non li fai”, e Kriminal 21: “Non devi alzare la voce con me, quali versi? Scusate ma io mi son arrabbiato perchè questa è una calunnia. Ma è normale loro si vogliono difendere, io prenderò il mio avvocato per un confronto, non hanno il coraggio di confrontarsi e solo di dire caz*ate. Poi voglio dire una cosa importante per tutti i ragazzi che hanno passato tutte le violenze fisiche e psicologiche che ho passato anche io, voglio che mi scrivete su Instagram 21 Kriminal se volete dire la verità”.

DRITTO E ROVESCIO, DEL DEBBIO BUTTA FUORI DALLO STUDIO KRIMINAL 21: “A ME COSÌ NON LO FAI”

Ma a quel punto Del Debbio si è arrabbiato perchè l’ospite gli ha fatto il gesto con la mano di aspettare: “A me così non lo fai”, di nuovo l’ospite: “Io devo dire la mia, mi parlate sopra, non mi fate parlare qui”, ma il conduttore non ci sta: “Sei tu che parli sopra gli altri, quindi stai molto calmo, che noi vi facciamo parlare tutti fin troppo”. Kriminal 21 ha replicato: “Io sono bravo e tranquillo ma poi parto… cosa faccio? Meglio che non mi fai parlare, perchè se volevo vendicarmi già mi vendicavo e se non l’ho fatto è perchè credo nella giustizia”.

Del Debbio risponde: “Queste minacce qui le fai da un’altra parte”, mandandolo poi fuori dallo studio: “Vattene dallo studio, c’è la sicurezza?”, visto che Kriminal 21 non voleva andarsene: “Io non vado da nessuna parte”. E’ stato così mandato fuori con il pubblico che urlava “Fuori, fuori”. Del Debbio ha chiosato: “C’è un limite, chi lo rispetta sta qui, se no se ne va a casa sua, non è che possiamo venire qui a minacciare, serve un attimo di calma”.











