Del Debbio caccia Baby Touché da Dritto e Rovescio: “Fuori dai co*lioni!”/ Video: “Mi scuso col pubblico”

Durante la puntata di ieri di Dritto e Rovescio, talk del giovedì sera in diretta su Rete 4, è andata in scena una lite furibonda fra il conduttore, Paolo Del Debbio e il trapper Baby Touché, ospite dello stesso programma. Come di consueto il presentatore del talk del quarto canale ha dedicato ampio spazio alle problematiche giovanili, invitando appunto il cantante che spesso e volentieri è stato al centro delle cronache negli ultimi mesi. Un’ospitata, la sua, tutt’altro che passata inosservata visto che il trapper si è subito scontrato con gli ospiti, arrivando poi ad un botta e risposta molto duro proprio con Del Debbio che lo ha di fatti cacciato dallo studio, prima di farlo rientrare per poi allontanarlo definitivamente

Cristina Marino 'in mutande' a La volta buona: "A mio marito Luca Argentero non piace"/ Imbarazzo con i jeans

Nel corso della chiacchierata fra Baby Touché e Dj Ringo, il giovane cantante è arrivato ad accostare il noto disk jockey radiofonico a Totò Riina, noto boss di Cosa Nostra e a quel punto è intervenuto il conduttore che ha spiegato: “A me non metti paura. Chiedigli scusa, se no te ne vai. Gli hai detto Totò Riina?”. Baby Touché ha subito replicato dicendo: “Zio, non farmi questa scenata perché non ho bisogno di questo. Buona giornata, grazie a tutti e grazie per il tempo”, ha detto lasciando il suo posto nello studio. Del Debbio ha quindi commentato l’uscita di scena del cantante dicendo: “Non è che uno può venire a Dritto e Rovescio e può dire e fare quello che vuole. Totò Riina lo dice a suo fratello o a suo padre”.

Cristina Marino commossa a La volta buona: "Mio figlio Noè nato quando è morto mio padre"/ "Fu doloroso"

DEL DEBBIO VS BABY TOUCHE: LA CACCIATA DALLO STUDIO POI LE SCUSE AL PUBBLICO

Passato un po’ di tempo Baby Touchè è stato invitato a tornare in studio ma gli animi si sono nuovamente scaldati visto che il trapper si è rifiutato di rimanere seduto; a quel punto il presentatore ha invitato il cantante a lasciare definitivamente lo studio di Dritto e Rovescio ma visto che lo stesso non accennava minimamente ad andarsene è stato costretto a far intervenire la sicurezza “Fuori dai co**ioni”, ha esclamato Del Debbio che poi ha voluto scusarsi con i suoi telespettatori.

“Chiedo veramente scusa ai telespettatori. – ha detto – abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, questo modo di fare così becero, di chiamare zio un signore, Totò Riina. Me ne scuso di cuore. Mi scuso col pubblico di questo errore. Scusate”.

Maria Grazia Cucinotta piange La volta buona "Malattia mia sorella? Darei la vita"/ "Rimpianto per mia figlia

Il trapper Baby Touché lascia di nuovo lo studio#Drittoerovescio pic.twitter.com/OrngtPHoDo — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 4, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA