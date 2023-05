Del Debbio furioso con Sandro Mora di Ultima Generazione/ “Si sieda o vada fuori!”

Sandro Mora, attivista di Ultima Generazione, a Dritto o Rovescio è stato protagonista di un litigio acceso con il “padrone di casa”, Paolo Del Debbio. Tutto è nato da un diverbio con Cruciani, che ha spiegato: “Il dottor Franco Prodi non è un negazionista, è dubbioso sul fatto che il cambiamento climatico sia dovuto solo dall’uomo e che si possa intervenire per fermarlo”. Per Sandro Mora, però, la comunità scientifica dice una cosa diversa. Parole che hanno fatto infuriare Del Debbio, che ha alzato i toni: “Ma come non è autorevole Prodi? È stato direttore del CNR!”.

Il conduttore ha poi alzato la voce con l’attivista di Ultima Generazione. Dopo avergli chiesto di sedersi, lo ha invitato ad andare via qualora non si fosse seduto. Dopo aver opposto resistenza, l’ambientalista ha deciso di rimanere e dunque di mettersi seduto. Ha poi proseguito: “Ricordo benissimo le alluvioni, ricordo benissimo quando non andavo a scuola. Mi rendo conto che gli interventi di cui si parla da decenni non stanno cambiato le cose”. Secondo l’attivista, “Non ci stiamo dietro agli interventi. Non sono stati fatti e noi siamo qui. Negli anni ’90 gli eventi catastrofici erano nell’ordine di una decina all’anno. Nel 2021 erano 200. Nel 2022, 300. Dobbiamo reagire alle emissioni, alla CO2…”.

Sandro Mora, scontro con Sardone e De Manzoni

Silvia Sardone, della Lega, ha risposto a tono a Sandro Mora: “Bisogna intervenire con dighe, pulizia dei fiumi, interventi che potevano essere messi a punto con i fondi del PNRR”. Per l’attivista, le parole della politica sarebbero “scemenze”. Per l’esponente del partito di Salvini, bisogna dar retta agli scienziati piuttosto che ad “Attivisti con il Rolex che vanno in giro ad imbrattare”. Sardone ha proseguito: “Fino a poche settimane fa Schlein era a capo della gestione del clima in Emilia Romagna. Mi chiedo cosa abbia fatto”.

In collegamento a Dritto o Rovescio, anche Massimiliano Fazzini, geologo: “Bisogna lavorare insieme e avere rispetto dell’ambiente. Non abbiamo curato il suolo, è ora di rispettarlo. Se al fiume viene stretta la sezione, l’acqua dove va? Quello è il problema di base. Non è solo il cambiamento climatico il problema”, ha spiegato. Dopo un confronto dell’attivista Sandro Mora con Massimo De Manzoni de La Verità, Del Debbio è intervenuto nuovamente a placare gli animi.











