Del Debbio proposta a Mauro Corona per Dritto e Rovescio/ “Sento prima la Berlinguer”

Ormai è cosa nota che Mauro Corona non fa più parte del cast di CartaBianca. L’opinionista ha successivamente trovato posto a Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Lo show è giunto al termine con la puntata andata in onda ieri, 1 luglio, ma Del Debbio, desideroso di avere lo scrittore anche nella prossima edizione, ha già avanzato la sua proposta, chiedendogli di essere parte del cast anche il prossimo anno. Corona, però, non ha dato piena disponibilità, chiamando in causa proprio la conduttrice di CartaBianca, Bianca Berlinguer. “Oh, ascolta Mauro – sono state le parole del conduttore, come riporta LiberoQuotidiano -, guardami bene negli occhi, a settembre ti voglio ritrovare qui eh”. Mauro Corona non è parso convinto della cosa e, anzi, ha in qualche modo palesato il desiderio di tornare nel cast della Berlinguer. Ecco perché la sua risposta è stata: “Paolo, vieni su che ne parliamo. Domani incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice”.

Di fronte alla risposta di Corona, Paolo Del Debbio ha insistito: “No, no. Me lo dici ora, se no finisco la trasmissione, prendo la macchina e vengo a Erto. Vedi chi ti pare, alla Bianchina devi preferire il Bianchino, che sono io. – e ha proseguito – Io a settembre ti aspetto, non fare il bischero”. D’altronde, dopo la cacciata da CartaBianca per aver detto ‘gallina’ alla conduttrice, per Corona è arrivatgli ha dettoo a Dritto e Rovescio un videomessaggio in cui la Berlinguer ha dichiarato: “Mi hai tradito, però ti perdono, intanto perché il tradimento è stato una causa di forza maggiore, non dovuto alla tua volontà né alla mia, e poi perché comunque vai da un giornalista che con noi di CartaBianca è stato sempre gentile e disponibile. Ma tanto, come mi dici tu spesso al telefono, prima o poi io e te torneremo insieme”. E pare sia proprio questa la grande speranza di Corona per la prossima edizione.

