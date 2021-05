Del Debbio vs Ferrero/ “Disprezzo con la destra è antifascismo? Che c*zzo c’entra?”

Grande dibattito a Dritto e rovescio, scontro vibrante tra Paolo Del Debbio e Paolo Ferrero. Tema del contendere è la censura del libro scritto da Giorgia Meloni, netto l’esponente di Rifondazione Comunista: «E’ una scelta di una libraia che ha una coscienze e che un libro di una persona che non ha mai condannato il fascismo, che ci ha fatto qualche giro di valzer e che propaganda idee che lei non condivide, non lo debba vendere. E’ una cosa normale».

Paolo Ferrero ha poi continuato contro la Meloni: «Come mai la Meloni chiede l’abolizione della legge Mancino che condanna l’apologia del fascismo? Come mai si è sempre rifiutata di condannare il fascismo dicendo che era un fenomeno complesso? Così complesso che hanno fatto 68 milioni di morti e hanno provato a sterminare tutti gli ebrei».

DEL DEBBIO VS FERRERO A DRITTO E ROVESCIO

Ospite di Paolo Del Debbio anche il giornalista Stefano Borgonovo, che ha rimarcato: «Il problema è che l’atteggiamento della Sinistra in questi anni contro gli avversari politici è di costante discriminazione e razzismo. Montanari ha scritto che è auspicabile che il libro della Meloni venga censurato ovunque. Leggiamo costantemente un disprezzo verso tutto ciò che è la Destra che è odio puro, razzismo». «Ma no, è antifascismo», la replica di Ferrero, che ha mandato su tutte le furie Del Debbio: «Dai Ferrero sei una persona intelligente, che cazzo c’entra l’antifascismo? Non sto scherzando! Io ho un papà che è stato in un campo di concentramento, ma dai, su. Da te non me lo aspetto, ho letto i tuoi libri, sei molto capace e intelligente ma da te non me lo aspetto».

