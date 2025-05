Del Piero diventa allenatore, l’annuncio dell’ex capitano della Juventus

In questi giorni di chiusura della stagione sulle sponde bianconere della Juventus si parla del nuovo allenatore che la dirigenza sceglierà per guidare la Vecchia Signora nella prossima stagione, ad oggi in pole position sembrerebbe esserci Antonio Conte, nonostante il suo legame per altri due anni con il Napoli, ma da oggi i tifosi bianconeri possono sognare di avere in panchina una loro bandiera. Infatti oggi Alessandro Del Piero diventa allenatore dopo aver frequentato il corso a Coverciano nell’ultimo anno e aver discusso la sua tesi dal titolo “Uno per tutti (tutti per uno)”.

Albo d'oro Europa League/ Tottenham o Manchester United: chi sarà il vincitore? (21 maggio 2025)

Ad annunciarlo è stato lo stesso ex capitano bianconero che sui suoi social posta una foto con in mano la sua tesi la cui descrizione recita “Da oggi potete anche chiamarmi Mister…”, ha poi voluto ringraziare la FIGC e tutti i docenti del corso che lo hanno accompagnato e istruito. Ringrazia poi anche tutti coloro che lo hanno accompagnato in quest’avventura e con cui ha collaborato, oltre che la famiglia e i suoi figli.

Florenzi racconta del suo passato con le scommesse/ “Le vincite compensavano il debito”

“Un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore. Grazie!”.

Del Piero diventa allenatore, le reazioni dei tifosi bianconeri

Sotto il post con cui viene annunciato che Del Piero diventa allenatore si sono radunate schiere di tifosi della Juventus che acclamano a gran voce il ritorno del loro beniamino in bianconero, per lungo tempo si era prospettato il suo ritorno in dirigenza ma ora potrebbe esserci anche la possibilità di vederlo in panchina.

Inzaghi carica i suoi per la finale di Champions/ “Squadra più vecchia non è un problema. Anzi ti aiuta”

Difficile che questo possa succedere anche perché l’ex capitano necessiterebbe comunque di accumulare una giusta esperienza come allenatore, anche in categorie più basse, per arrivare pronto alla possibile esperienza alla Juventus, evitando una seconda esperienza come quella di Pirlo.

Alessandro Del Piero è solo l’ultimo membro della rosa della Nazionale italiana vincitrice del campionato del Mondo del 2006 che ha deciso di proseguire la sua carriera come allenatore, tra questi l’unico alla guida di un club in Serie A è Alessandro Nesta, con Simone Barone vice del Cagliari, in Serie B poi ci sono Fabio Grosso e Filippo Inzaghi, entrambi promossi direttamente.

Tra gli svincolati poi ci sono Daniele De Rossi, Alberto Gilardino, Andrea Pirlo, Gianluca Zambrotta, Marco Materazzi e Fabio Cannavaro, all’estero invece stanno facendo esperienza Mauro German Camoranesi e Gennaro Gattuso mentre nelle categorie più inferiori troviamo Massimo Oddo e Marco Amelia.