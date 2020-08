Del Piero, Perrotta, Gama al Meeting Rimini 2020/ Diretta video: calcio come crescita

Il Meeting di Rimini 2020 ci propone giovedì 20 agosto, con inizio alle ore 13:00 l’incontro con numeri ospiti del mondo dello sport: si intitola #inostrigoal. Calcio e cooperazione giocano nella stessa squadra e vedrà la presenza di un ex campione del mondo come Simone Perrotta e di altri personaggi famosi nel mondo del calcio. Si parlerà appunto di diffusione dei valori e dei principi dello sport, con particolare focus su un progetto già sperimentato in Uganda in epoca recente, ed esportato dalla Cooperazione Italiana in Giordania. La Special Edition del Meeting 2020 come sappiamo è appunto speciale: l’incontro di oggi si potrà seguire in diretta streaming video e solo chi abbia prenotato, nei giorni scorsi, sul sito della kermesse avrà accesso in presenza alla Plenaria del Palacongressi di Rimini, per intenderci la Fiera Vecchia nella quale il Meeting è stato ospitato fino all’inizio del nuovo millennio. Una versione “ristretta”, ma non per questo meno interessante, dovuta alle misure restrittive per la pandemia di Coronavirus.

CALCIO E COOPERAZIONE AL MEETING DI RIMINI

Passando a presentare gli ospiti dell’incontro sullo sport, che sarà introdotto dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, accanto a Simone Perrotta (oggi membro AIC, ma già calciatore di Bari, Juventus, Roma e come detto della nazionale) ci sarà anche Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori e che insieme a Perrotta era stato in Uganda; avremo poi il capitano della Juventus Women e della nazionale femminile Sara Gama, che la scorsa estate ha partecipato al Mondiale nel quale le azzurre hanno centrato uno storico quarto di finale, e ancora Giampaolo Silvestri, Segretario Generale della Fondazione Avsi. Soprattutto, l’incontro calcio e cooperazione vedrà la partecipazione di Emanuela Claudia Del Re, Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; è previsto infine un intervento video di Alessandro Del Piero, che non ha certo bisogno di presentazioni e ancora oggi è il calciatore con più presenze e gol nella storia della Juventus.