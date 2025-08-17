Alessandro Del Piero e i curiosi auguri di compleanno alla moglie Sonia Amoruso dopo il quasi divorzio: "Come ca**o hai..."

Alessandro Del Piero, l’amore per la moglie Sonia Amoruso: la crisi e il quasi divorzio sono alle spalle

Dal quasi divorzio al riavvicinamento alla moglie Sonia. Alessandro Del Piero sta vivendo un momento magico dal punto di vista sentimentale, essendo in piena sintonia con la compagna storica. Una relazione, quella con Sonia Amoruso, che cominciò parecchi anni fa, trovando il suo punto più alto nel matrimonio segreto che si svolse a Torino nel 2005. All’epoca l’attaccante della Juventus fece di tutto per seminare le sue tracce e lasciare a bocca asciutta i giornalisti, rivelando indizi fake sulla location delle nozze.

SCUOLA/ Patatine fritte ed eroi: la rivoluzione "gentile" che manca nelle nostre classi

Questo perché l’ex calciatore ha sempre amato la massima privacy e, soprattutto in ambito relazionale, ha fatto il possibile per tutelarla. Ciononostante, qualche tempo fa, sono cominciate a circolare voci di crisi per la coppia e si paventò persino una separazione imminente tra marito e moglie. Oggi la coppia pare aver superato il momento buio, come si evince anche dalla sintonia social mostrata in occasione del cinquantesimo compleanno di lei.

Del Piero diventa allenatore/ Un futuro alla Juventus? La reazione dei tifosi della Juve...

Alessandro Del Piero festeggia il compleanno della moglie Sonia con una curiosissima dedica

“50! Di cui più della metà insieme”, ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex attaccante della Juventus, condividendo una foto assieme a Sonia. Ciò che ha aggiunto dopo nella didascalia ha lasciato un po’ di sasso i simpatizzanti dell’ex calciatore, che con grande leggerezza e simpatia ha pungolato la sua bella Sonia.

“Ma come ca**o hai fatto a sopportarmi e a rimanere così bella e vera. Buon compleanno!”, le parole di Alessandro Del Piero. Un messaggio non proprio nel suo stile, perlomeno non quello a cui siamo abituati, ma che ha suscitato grande simpatia nei follower, i quali a loro volta si sono aggiunti agli auguri per la dolce metà di Del Piero.

Alessandro Del Piero ritorna alla Juventus?/ Pinturicchio chiama i bianconeri: “E' una storia d'amore...”