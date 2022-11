Del Piero torna alla Juventus?/ Tifosi lo invocano, lui: “Ho ancora casa a Torino…”

Un vero e proprio terremoto in casa Juventus, dopo che il consiglio di amministrazione si è dimesso in toto, a cominciare dal presidente Andrea Agnelli. Un fulmine a ciel sereno quanto accaduto nella tarda serata di ieri, anche se le ultime vicende sportive e giudiziarie parevano presagire un possibile colpo di spugna. I tifosi bianconeri sembrano aver preso abbastanza bene la questione, e sono molti coloro che già pregustano un nuovo ciclo vincente dei loro beniamini, magari con Alessandro Del Piero con un ruolo di spicco. Il Pinturicchio, del resto, è il calciatore che più incarna la “juventinità”, rimasto sempre fedele ai colori bianconeri anche in Serie B, e recordman di gol e di presenze.

E l’ex numero dieci juventino non ha affatto chiuso la porta ad un suo possibile incarico da dirigente alla Continassa. Interpellato sulla questione dai microfoni di beIN Sports, ha spiegato: “Ho passato più di 20 anni alla Juventus – ha detto Del Piero – il mio rapporto con i tifosi, la proprietà e il club è molto, molto profondo. È stato un grande viaggio, qualsiasi notizia sulla Juventus mi coinvolge e mi colpisce. È una cosa triste perché sono tutti miei amici: da Andrea Agnelli a Pavel Nedved. Tutte persone con cui ho condiviso momenti molto belli. Li ho visti anche di recente”.

DEL PIERO TORNA ALLA JUVENTUS? “NON CONOSCO I PIANI MA…”

E ancora: “È incredibile che una squadra storica come la Juventus viva questi momenti di alti e bassi che sono iniziati nel 2006 con la Serie B, ma poi ci sono stati i 9 scudetti di fila. Sono molto dispiaciuto per la situazione. Ne abbiamo passate tante: dall’essere sul tetto del mondo a toccare il fondo, e poi di nuovo su”.

Quindi su un suo eventuale futuro alla Juventus, Del Piero ha spiegato: “Adesso aspetto e vedo cosa succederà. Se ritorno? Non conosco i piani, nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà. Ma ho ancora casa a Torino…”. A chiusura di intervista, il giornalista di beIN Sports ha scherzato: “Troveremo noi qualcuno che gestisca il tuo ristorante a Los Angeles”.

