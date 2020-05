Dele Alli, aggredito con coltelli e rapinato/ Paura per il giocatore del Tottenham

Pubblicità

Notte drammatica per Dele Alli: il giocatore del Tottenham è stato infatti aggredito da due ladri, armati di coltello, irrotti dalla sua dimora di Londra, nel quartiere di Barnet per una rapina. Come ci riportano i media inglesi un paio di giorni fa, a notte fonda, due rapinatori, armati di coltelli hanno fatto irruzione nell’abitazione, dove lo Spurs si trovava in compagnia del fratello, Harry Hickford, delle rispettive compagne e di un amico. I malviventi minacciando i presenti con armi da taglio hanno dunque rubato gioielli e orologi (dal valore complessivo di due milioni di sterline”, e nella fuga hanno instaurato una piccola colluttazione con i residenti: secondo quanto è emerso, pare uno dei ladri abbia tirato un pugno allo stesso centrocampista del Tottenham, il quale però non ha riportato gravi danni, se non una lieve ferita, che non ha richiesto l’intervento di personale sanitario.

Pubblicità

DELE ALLI AGGREDITO: LA NOTA DELLA POLIZIA

Al momento chiaramente nessuno dei protagonisti della drammatica vicenda ha dichiarato alcunché, ma un portavoce della polizia inglese ha voluto fare chiarezza sull’episodio raccontando: “La polizia è stata chiamata intorno alle 00: 35 per una rapina avvenuta all’interno di una residenza a Barnet. Una delle persone presenti nella casa, un ragazzo di circa 20 anni, ha riportato una lieve ferita al volto dopo essere stato aggredito, ma non è stata necessario portarlo in ospedale per particolari medicazioni”. Al termine della nota si è precisato che, benché le indagini siano in corso, pure per la rapina non sono stati ancora effettuati arresti. Va aggiunto che in questo periodo di quarantena e lockdown non sono stati pochi gli episodi di aggressioni e rapina in casa di diversi calciatori: come Dele Alli anche Vertonghen, poche settimane fa è stato vittima di un dramma simile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA