Dele Alli malore: sviene in spiaggia/ Video: la fidanzata Ruby Mae lo fa portare via

Paura per Dele Alli: si è sentito male a Mykonos. Il giovane talento del Tottenham, in vacanza in Grecia, è svenuto sul lettino in spiaggia. È collassato costringendo la fidanzata Ruby Mae ad allertare due uomini della sicurezza per caricarlo in macchina e riportarlo in hotel. Il 23enne, stando a quanto ricostruito dai tabloid inglesi, si è sentito male fino ad accasciarsi. La fidanzata ha notato tutto, ha poi provato a svegliare senza successo il compagno che si era addormentato sul lettino, quindi lo ha fatto portare via a braccia. Il centrocampista degli Spurs potrebbe essere stato dunque vittima di un caldo di pressione, complice il caldo, le partite di beach volley e qualche drink di troppo. Fortunatamente non si è trattato di niente di grave. Le immagini di Dele Alli portato via dalla spiaggia a braccia da due uomini perché non si reggeva in piedi da solo hanno fatto subito il giro del mondo.

DELE ALLI MALORE: SVIENE IN SPIAGGIA E LA FIDANZATA…

Instabile in piedi, mentre due uomini lo portano via da una spiaggia di Mykonos: così appare Dele Alli nelle immagini pubblicate dal Sun. Inizialmente la fidanzata ha ignorato il malessere del compagno, svenuto nel frattempo sul lettino, poi ha chiesto aiuto per farlo portare via. Forse non ha preso bene la cosa, visto che la coppia stava festeggiando il 25esimo compleanno di lei durante la romantica vacanza insieme. «Ha dovuto chiamare due tipi enormi per aiutare Dele Alli a rimettersi in piedi e portarlo via», ha dichiarato un testimone al Sun. Inizialmente portato su un lettino all’ombra, il giocatore del Tottenham non ha dato segni di ripresa, quindi la fidanzata Ruby Mae ha fatto cenno alle guardie di portarlo via. «Si sono divertiti tutto il pomeriggio, sicuramente si sta godendo la vacanza», ha commentato ironicamente un altro testimone. Stando a quanto riportato dal Sun, Dele Alli si sta godendo le vacanze nel resort di lusso prima di tornare ad allenarsi con gli Spurs dal 15 luglio. Clicca qui per il video pubblicato in esclusiva dal Sun.

