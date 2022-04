Delega fiscale, vertice Draghi-Centrodestra/ Lega-FI: “no crisi Governo, stop tasse”

VERTICE IN CORSO A PALAZZO CHIGI SULLA DELEGA FISCALE

È iniziato poco prima delle 10 a Palazzo Chigi il vertice tra il Premier Mario Draghi e la componente di Centrodestra al Governo: presenti al tavolo, tra gli altri, i rappresentanti di Lega, Forza Italia, Udc e Noi con l’Italia – segnatamente, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi.

Il tema è noto, il progetto di delega fiscale che sta impantanando la maggioranza nelle ultime settimane (assieme al nodo della riforma della giustizia): il faccia a faccia con il Presidente del Consiglio è stato richiesto dal Centrodestra di Governo, non gradendo affatto il progetto di delega fiscale e la riforma del catasto. Salvini & co. stanno chiedendo a Draghi di non aumentare le tasse sulle proprietà immobiliari, su affitti e sui risparmi: sebbene il Premier abbia più volte chiarito che nella legge delega sul fisco non vi sia scritto alcun aumento delle imposte, il timore nell’area Centrodestra è che si possano creare le condizioni affinché dopo la fine del Governo Draghi i prossimi esecutivi abbiano le armi cariche per compiere l’aumento mirato delle tasse. «Ci sono alcuni punti che affronteremo con Draghi. Non mi sembra proprio che siano i tempi di crisi di governo. C’è la guerra da fermare, c’è la pandemia», ha chiarito ieri sera a “Porta a Porta” Matteo Salvini, sgombrando il campo da eventuali scossoni alla maggioranza in pieno periodo di guerra.

FISCO E GIUSTIZIA, COSA PORTA IL CENTRODESTRA SUL TAVOLO DI DRAGHI

Resta comunque delicata la riunione di oggi in quanto la richiesta di Lega e Forza Italia è quella di non porre la fiducia sui provvedimenti fiscali: «Pace fiscale e rottamazione delle cartelle esattoriali, è passato un anno da quando ne parlai con Draghi e credo che il tema sia da affrontare», ha aggiunto ieri Salvini parlando del vertice di Palazzo Chigi in corso d’opera, «È il momento di tagliare le tasse, non di aumentarle»,

A complicare ulteriormente il dialogo con il Presidente la posizione di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, non presenti al tavolo di Palazzo Chigi: «la riforma del catasto è una patrimoniale sui poveri. Se Draghi mette la fiducia, Salvini e Tajani non gliela devono votare». Il coordinatore di Forza Italia Tajani fa ben capire ai cronisti fuori Palazzo Chigi il peso del dialogo con Mario Draghi: «per evitare difficoltà e problemi non bisogna mettere la fiducia su giustizia o Fisco. La casa è sacra». Per il Centrodestra il modo per superare le distanze con il Centrosinistra sulla legge delega fiscale gira tutto su questa richiesta: «occorre impedire che l’equiparazione del valore degli estimi catastali al prezzo di mercato degli immobili faccia scattare nuove tasse». Al momento sono in corso le mediazioni dei tecnici con i sottosegretari al MEF Freni (Lega) e Guerra (LeU), l’impressione è che dopo Pasqua si possa arrivare ad una tregua “armata” per superare l’impasse. Restano le frizioni nella maggioranza, specie perché oltre al fisco è il tema della giustizia a mettere nuovamente i Ministri di Draghi sulla “graticola”: la riforma Cartabia ha visto ieri la sonora bocciatura di Matteo Renzi, «così non la votiamo». È molto probabile, a questo punto, che nel vertice odierno con Salvini e Tajani si possa arrivare a discutere anche del tema giustizia.

