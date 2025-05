Delfina Delettrez Fendi non è solo la compagna di Alessandro Preziosi, venuta al mondo dai genitori Bernard Delettrez e di Silvia Venturini Fendi. La nota2023 per le strade di Roma e da allora sarebbero inseparabili. In realtà, i ben informati, parlano di una conoscenza che va avanti dal 2022 considerando anche la presenza del tutto inaspettata di Alessandro Preziosi durante la sfilata di Fendi a Parigi. Il primo avvistamento della coppia risale a tre anni fa, quando i paparazzi hanno pizzicato i due in dolce compagnia. La coppia è poi stata immortalata anche presso alcuni prestigiosi eventi negli anni successivi.

Ma chi è Delfina Delettrez Fendi? Il cognome lascia poco spazio all’immaginazione, visto che Delfina è nata dall’amore tra il gioielliere Bernard Delettrez e Silvia Venturini Fendi. Anche lei lavora nel mondo della moda come stilista di gioielli e parlando della sua città Roma dalle pagine di Cosmopolitan ha rivelato: “è una bestia indomabile”.

Delfina Delettrez Fendi, il rapporto con Alessandro Preziosi

Roma per Delfina Delettrez Fendi è come una donna bellissima dotata di una eleganza senza tempo, in grado sempre di lasciare il segno. “È amata da tutti, ma la convivenza con tanta bellezza non è cosa da tutti” – ha precisato la stilista di gioielli che ha trovato in Roma un monito continuo a fare sempre meglio. “ho imparato a nutrirmi della mia città e a restituire” ha confessato Delfina che adora passeggiare senza meta per le stradine di Roma perdendosi nei labirinti, tra le tante Chiese e fontane. “Mi piace la Roma del mistero” ha confidato l’attuale compagna di vita di Alessandro Preziosi.

Non è da escludere però che il momento tra Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi possa essere in una fase complicata, viste le recenti parole di Preziosi a Belve: “Se sono innamorato? Mi ritengo in una fase di transito attualmente” ha detto l’attore.