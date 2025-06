Delfina Delettrez Fendi, compagna di Alessandro Preziosi: i due insieme dal 2022 ma la loro storia d'amore ultimamente non sarebbe più come prima

Delfina Delettrez Fendi, la compagna di Alessandro Preziosi, è una stilista di gioielli. Figlia d’arte, considerando che il papà è un gioielliere e la mamma proviene da una famiglia di stilisti, anche lei ha seguito la loro strada e ha deciso di intraprendere un proprio percorso in questo mondo affascinante, aprendo un suo brand.

La compagna di Alessandro Preziosi vive a Roma, città con la quale ha un rapporto particolare. I due fino a questo momento hanno formato una famiglia allargata con i loro figli ma a quanto pare ultimamente i rapporti non sarebbero più così buoni.

Delfina Delettrez Fendi, compagna di Alessandro Preziosi: imprenditrice e stilista di gioielli

Ospite di “Belve”, Alessandro Preziosi ha avuto modo di parlare anche della sua attuale relazione con Delfina Delettrez Fendi, stilista di gioielli. La loro storia è cominciata diversi anni fa ma i due non si sono mai esposti in maniera eccessiva né mostrati spesso insieme.

A quanto pare, però, ultimamente le cose non andrebbero più così bene tra loro. Interrogato infatti dalla Fagnani, l’attore ha risposto: “Sono in transito”. Così, quando la conduttrice e padrona di casa di “Belve” lo ha incalzato con una domanda ancor più specifica, ovvero “È innamorato della sua compagna Delfina Delettrez Fendi?”, lui ha risposto: “In questo momento… non so che rispondere”. Dunque, sembrerebbe che la storia tra i due stia vivendo una fase di stallo.

Le parole di Alessandro Preziosi non avranno fatto troppo piacere alla sua compagna, Delfina Delettrez Fendi. A quanto pare, infatti, il periodo tra loro non è dei migliori. Ma chi è la giovane e cosa sappiamo sul suo conto? Nata da Bernard Delettrez e Silvia Venturini Fendi, è una stilista di gioielli, nata appunto in una famiglia, quella Fendi, dove la moda è sempre stata l’asse portante, il core business. La storia con l’attore sembrerebbe cominciata intorno al 2022: i due si sarebbero conosciuti proprio in quell’anno e l’attore l’avrebbe seguita ad una sfilata di Fendi a Parigi, destando scalpore con la sua presenza inaspettata.

