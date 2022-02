Delia attacca Alex Belli e Soleil Sorge/ “Che amica! Che non aiuta e non pulisce!”

Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip molti concorrenti si sono confrontati sul comportamento di Soleil Sorge durante la puntata e non solo. Manila Nazzaro ha commentato alcune domande poste all’influencer come conoscente dell’animo femminile ammettendo: “Fare delle domande a Sole, tu che conosci bene l’anima femminile e la rispetti, ti posso dire anche No! Perché l’anima femminile non fa quello che ha fatto stamattina Dolores mentre Delia stava male e incaz*ata. Anche perché Dolores si chiama qui dentro perc*lata Delia anche a causa sua”.

Alex Belli, in merito al comportamento di Soleil, ha voluto far sapere: “Per diritto di cronaca subito dopo sono andata da lei e subito dopo che sei andata via l’ho detto, non ti permettere mai più di inserirti e abbi rispetto, perché in quel momento noi stavamo discutendo di qualcosa in cui ci sei di mezzo tu”. Aggiungendo: “L’ho fatto perché mi sembrava giusto, come tutte le volte in cui prendeva parte contro di te anche quando ero qua dentro mi ero incaz*ato, perché un’amica non si deve mai permettere”.

Alex Belli e Soleil Sorge hanno chiuso definitivamente?

Delia Duran dopo aver sentito la spiegazione di suo marito su Soleil Sorge ha commentato la vicenda dicendo: “Che grande amica che hai” rincarando la dose aggiungendo: “La grande amica che non aiuta in casa e che non pulisce mai?” e aggiunge Manila: “E che perc*la chi fa tutto?”.

Insomma dopo la puntata di ieri sera l’amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra realmente terminata, soprattutto per volere della ragazza che pubblicamente ha ammesso di non voler più continuare la relazione con l’attore perché non potrebbe essere davvero libera come nei primi mesi del reality.

