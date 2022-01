Delia attratta da Barù?/ Gaffe Signorini: voglio vedere come gli cucini la salsiccia

Delia Duran è ormai pronta a fare il suo ingresso ufficiale dentro la casa del Grande Fratello VIP. La moglie di Alex Belli non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura a Cinecittà, convinta che quest’esperienza le servirà per fare chiarezza sul suo rapporto con l’attore. Alfonso Signorini vuole capire che aria tira tra i due e quando Delia Duran gli spiega che ha intenzione di prendersi una pausa dalla relazione con Alex, lui tra il serio e il faceto le domanda se ci sia qualche concorrente del GF VIP ad intrigarla ed affascinarla.

Delia Duran, la battuta di Signorini su Barù: “Voglio vedere come gli cucini la salsiccia”

La showgirl conferma e in un primo momento fa ironia dicendo di voler trascorrere del tempo in piscina con Giucas (“così magari mi ipnotizza”), poi ammette di essere intrigata da Barù. “E’ affascinante, dentro la casa è un tipo che potrebbe interessarmi”, dice Delia. Alfonso Signorini non ci pensa due volte e lascia scappare una battuta che sa tanto di gaffe. “Voglio vedere come cucini la salsiccia di Barù”, la battuta del conduttore. Risate e applausi in studio, il doppio senso imbarazza solo Alex Belli.

