Delia Buglisi, chi è la cantante siciliana di X Factor 2025: "Voce pazzesca, sta omaggiando la Sicilia"

Per Delia Buglisi è tempo di accedere ai live di X Factor. Non sono molte le informazioni private sulla ragazza che con i suoi acuti ha stregato la giuria di X Factor in queste settimane. Classe 1999, la cantante di origini siciliane è stata presentata sulla pagina ufficiale del talent condotto da Giorgia sui canali Sky: “Intreccia folk e cantautorato con una cifra stilistica unica: l’uso del siciliano come lingua universale e voce delle proprie radici” si legge sul sito ufficiale del programma musicale che ha sottolineato le doti e le volontà di attaccarsi alla Sicilia da parte di Delia Buglisi.

Mariasole Pollio in lacrime a La Volta Buona: “Mia nonna è la mia eterna gioia”/ “Il sogno premonitore…”

Laureata a Catania, Delia Buglisi riesce ad unire formazione accademica a una certa cifra stilistica che adesso anche i telespettatori di X Factor hanno avuto modo di scoprirla nel corso di queste prime settimane del talent. La Buglisi ha ricevuto numerosi apprezzamenti sia da parte della critica che da parte del pubblico, che si è dimostrato sempre dalla parte dei talenti più cristallini nelle prime puntate di X Factori e la speranza per molti, dopo l’accesso ai live, è quella di vederla giungere alle battute finali del programma.

Garlasco, la verità di Flavius Savu/ Il nipote: "L'ordine di uccidere Chiara Poggi partì dalla Bozzola"

Chi è Delia Buglisi, i social esplodono per lei: “Omaggia la Sicilia”

Dalla Sicilia con furore e tanto orgoglio, Delia Buglisi è una delle grandi protagoniste di questa edizione di X Factor e la sensazione è che saranno in tanti a spingere la giovane siciliana classe 1999 a correre avanti nel programma condotto da Giorgia:

“E’ un regalo per la nostra Sicilia, acuti da brividi e voce da paura”, “E’ una delle migliori di questa edizione”, “Sarà una star, voce incredibile” sono soltanto alcuni dei commenti spuntati su Instagram negli ultimi giorni. E’ stata scelta da Jake La Furia nella sua squadra a X Factor.

Valentina Vignali: “Il mio compagno Fabio Stefanini? La vita ci aveva separato”/ “Ritrovati dopo 11 anni”