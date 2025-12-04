Chi è Delia, una dei finalisti di X Factor 2025? Nell’ultima puntata ha raccontato di aver vissuto una storia d’amore tossica

Finale di X Factor 2025 condotta da Giorgia e con la presenza dei coach/giudici che sono Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro. Tra i concorrenti finalisti c’è una cantante che ha da subito stupito tutti con il suo dialetto siciliano e si sta parlando di Delia, che ha delle serie possibilità di trionfare, con la speranza che non cada nel dimenticatoio come gli ultimi vincitori del talent show.

Nell’ultima puntata andata in onda la cantante si è esibita sulle note di ‘Sei bellissima’ (di Loredana Bertè) e c’è stata una vera e propria standing ovation, incassando i complimenti di tutti e soprattutto di Paola Iezzi e del suo coach Jake, che ha sottolineato la sua crescita artistica di puntata in puntata.

Delia, confessione a X Factor 2025: “Ho subito violenza psicologica”

“Ho subito violenza psicologica” ha confidato Delia a X Factor 2025 prima di esibirsi sulle note della celebre canzone di Loredana Bertè, “mi accontentavo e subivo”. La cantante ha vissuto un amore tossico, senza alcun tipo di equilibrio, fino a quando non ha aperto gli occhi e ha capito che le stava facendo del male. Purtroppo certe ferite fanno fatica a cicatrizzarsi.

Proprio Paola Iezzi si è complimenta con lei alla fine della sua intensa esibizione dicendole di avere la pelle d’oca oltre al fatto che si augura che tante persone l’abbiano ascoltata e trovino il coraggio di aprire gli occhi nel caso in cui si trovassero in una situazione così delicata come quella che lei ha descritto.

