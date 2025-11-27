Delia, chi è l'artista di X Factor: la straordinaria artista siciliana ha diviso il pubblico con il suo inedito "Sicilia Bedda". Ecco perché

Delia Buglisi è la concorrente di X Factor che ha portato nel reality show la sua sicilianità esplosiva. Originaria di Catania, dove è nata nel 1998, Delia ha cantato fin dal primo giorno sul palco di X Factor in siciliano: la sua lingua, il suo dialetto, portati con orgoglio nel talent show che l’ha vista grande protagonista fin dalle fasi delle audition, passando per bootcamp e poi live. Ed è proprio ai live che, lavorando con Jake la Furia, Delia ha provato anche qualcosa di diverso, esibendosi spesso su mash up e non soltanto. Uno dei momenti più alti del suo percorso lo ha raggiunto giovedì scorso nella serata degli inediti.

Delia non poteva che portare che portare in scena, anche nella serata degli inediti, la sua terra. Ha presentato così un brano intenso, carico di emozione: “Sicilia Bedda“. Nel testo, Delia narra la malinconia e la nostalgia dopo aver lasciato la sua amata terra: un brano in siciliano, che parla di dolore e orgoglio.

E il suo messaggio è arrivato dritto al cuore, anche se non di tutti. Nonostante il brano di Delia sia piaciuto come testo, significato e intensità, alcuni hanno avuto la ridire sul fatto di cantare ancora una volta in siciliano. Una decisione che non è piaciuta al pubblico nella sua interezza ma che allo stesso modo ha scatenato delle reazioni contrarie.

Delia, chi è l’artista di X Factor: il siciliano fa discutere

Se in tanti hanno criticato la decisione di Delia di portare nella serata degli inediti di X Factor un brano scritto da lei in siciliano, altri ne hanno difeso la scelta. “Pino Daniele col napoletano, De Andrè con il genovese, Mannarino col romano, Sud Sound System col salentino, Mino Reitano col calabrese, Battiato col siciliano, Tazenda col sardo… SVEGLIATEVI. Viviamo in una delle Nazioni più varie e colorate del mondo!” si legge in un commento.

E ancora tra i commenti favorevoli e positivi è arrivato quello di Rita dalla Chiesa, che ha scritto: “Stupenda Delia e la canzone e il suo amore per la sua terra”. Insomma, per tanti che non hanno apprezzato la decisione di Delia ce ne sono altrettanti che invece hanno compreso la straordinarietà della sua canzone. Intanto lei continua il suo percorso e questa sera Jake la Furia le ha assegnato due brani: “I pirati a Palermu” di Rosa Balistreri e ancora “Sei bellissima” di Loredana Bertè.