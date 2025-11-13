Delia Buglisi pronta a esibirsi in un medley nella puntata di oggi per il quarto live di X Factor. Per lei c'è una sfida tutta nuova assegnata da Jake

Delia porta in scena un medley nel quarto live di X Factor

Tra i talenti più riconoscibili e interessanti di questa nuova edizione di X Factor c’è Delia Buglisi, la giovane artista siciliana, originaria di Catania, che spesso si è esibita anche nella sua lingua madre. Nel quarto live di X Factor, per lei il suo coach Jake La Furia ha scelto un progetto ambizioso e sicuramente diverso rispetto al passato. Si esibirà infatti in un medley del quale è stata svelata solamente una traccia: canterà infatti sulle note di “La notte” di Salvatore Adamo, che mixerà con altri brani non ancora resi noti.

Un progetto dunque ambizioso, come abbiamo già detto, quello che Jake La Furia ha pensato per Delia Buglisi nel quarto live di X Factor. “Io non ho mai rappato in pubblico. Questa è una cosa nuova. Mi vedrò in una veste diversa e spero di piacermi” ha affermato la giovane artista. Jake La Furia, però, è convinto che lei possa far bene: “Voglio che la gente sia sbalordita quando sente questa cosa. Se hai in mano un’artista come Delia devi farla rischiare, non puoi farle cantare delle cose canoniche che non c’entrano niente con lei”. Una nuova sfida, dunque, per Delia Buglisi, che sicuramente sarà pronta a superarla nella maniera migliore.

X Factor, Delia pronta a stupire ancora sul rap

Delia Buglisi fino a questo momento ha lasciato a bocca aperta il pubblico di X Factor con qualunque sfida le sia stata affidata. Si è esibita sulle note di Franco Battiato, suo conterraneo, ma non soltanto: ha prestato anche la voce a Fabrizio De André e Giorgio Faletti. Fin da subito è entrata nel cuore dei telespettatori, che ne hanno apprezzato la voce e le doti artistiche. In tanti sono convinti che vincerà. Intanto, in attesa del quarto live, c’è già chi pensa che sarà un successo: “Tanto sarà la migliore esibizione della serata” scrivono.