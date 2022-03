Delia Duran a Jessica Selassiè: “Non aspettare Barù”/ “Fai regina come me con Alex”

Delia Duran si è avvicinata a Jessica Selassiè per darle dei consigli sul suo rapporto con Barù Gaetani, che per volere di quest’ultimo stenta a diventare qualcosa di più: “Non devi starlo ad aspettare. Vivitela, anche con lui, ma non stare in attesa”, ha detto la moglie di Alex Belli. “È una persona che può fare la differenza, ma è lui che deve fare un passo. Non sei più tu”.

La showgirl, in tal senso, si è proposta come esempio per la etiope. “Adesso devi fare tu la regina. Fatti prendere, fatti amare per quello che tu sei, se ti vuole verrà da te. Questo è quello che ho fatto con Alex Belli perché anche io ero come te”, le ha raccontato. “Tu sei figa, puoi avere chiunque. In questa edizione del Grande Fratello Vip sei stata l’unica ad aver avuto un cambio radicale e ti sei messa in sfida con te stessa, non ti sei mai lasciata condizionare da nessuno”.

Delia Duran a Jessica Selassiè: “Non aspettare Barù”. Gli elogi alla Princess

Delia Duran ha voluto tessere le lodi di Jessica Selassiè, al di là del rapporto di quest’ultima con Barù Gaetani, nonostante le due ragazze nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip non siano mai state grandi amiche. In passato c’era stato anche un bacio tra il food blogger e la moglie di Alex Belli, che aveva ammesso di averlo fatto per fare infastidire la Princess. Gli attriti, però, adesso sembrano lontani.

“In questi ultimi giorni ho visto il tuo cuore. Probabilmente in molti casi sono stata troppo dura con te e mi pento di questa cosa. Credo che tu sia l’unica, con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, che qui dentro ha un cuore enorme. Tu sei una donna che ha delle qualità pazzesche”, ha detto la showgirl. La giovane etiope, da parte sua, ha accettato i consigli della coinquilina, senza però esporsi più di tanto.

